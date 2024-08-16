港股午後升逾300點　京東績後怒飆逾8%　阿里漲半成︱持續更新

美股擺脫早前「股災」陰霾，連日反彈，隔晚道指飆554點或1.39%，報40563點，而標指及納指分別升1.61%及2.34%。反映中國概念股表現的金龍指數亦升1.72%。外圍向好下，港股高開，而業績期，重磅有阿里巴巴及京東集團昨公布業績，表現亦帶動大市。



【１４:００】港股午後升逾300點

港股午後升勢凌厲，恒指漲349點或2.04%，報17458點；國指漲136點或2.27%，報6172點；科指漲3464點，升79點或2.36%。大市成交685億元。

阿里升幅一度擴至逾半成，現升4.9%，而京東更升8.3%。

【１２:１５】港股半日升近300點

港股半日升近300點。恒指半日收報17397點，升288點或1.69%；國指報6150點，升115點或1.91%；科指報3456點，升72點或2.14%。大市成交額545億元。

京東半日大升8.9%，同系京東健康亦飆近8%。阿里巴巴則升4%。

港鐵﹙0066﹚獲匯證升目標價，半日大升近6%。

長和系逆市偏軟，長和挫4.2%、長實挫3.6%、長建挫2.5%。

聯想﹙0992﹚跌幅收窄至3.69%。

【１１:３0】 京東飆近一成

港股升近300點。恒指一度大漲逾300點，現報17407點，升298點或1.75%，而國指及科指分別升1.96%及2.12%。

京東集團飆9.4%，為最強藍籌，同系的京東健康也升8.47%。另一電商巨頭阿里巴巴升幅擴大至4.38%，現報79.75元，逼80元大關。

另邊廂，聯想﹙0992﹚挫近半成，差絕藍籌。

【09:50】 李寧大漲7.57%

港股升幅擴大至約200點。恒指現升209點或1.23%，報17319點；國指升83點或1.38%，報6118點；科指升38點或1.14%，報3423點。大市成交額211億元。

李寧半年僅少賺8%，績後股價造好，大漲7.57%，報14.2元。

另外，京東系績優亦表現亦亮麗，京東集團升6.19%，而京東健康﹙6618﹚升4.94%。

至於阿里巴巴，現升2.74%至78.5元，而阿里健康﹙0241﹚亦升2.07%至2.95元。

另邊廂，長和系減派息，累股價走低，長和﹙0001﹚挫4.89%，而長建﹙1113﹚亦挫3.79%。至於將赴英第二上市的長建﹙1038﹚，未能再上層樓，現挫近1%。

【09:29】港股高開近200點

港股高開近200點。恒指開報17,286點，升176點或1.03%；國指開報6104點，升69點或1.15%；科指開報3437點，升53點或1.57%。大市成交20億。

阿里巴巴﹙9988﹚績後今早高開1.8%，公司上季少賺29%。另一電商股京東﹙9618﹚更大漲6.5%，高見105.8元，該股中期盈利升54%。

李寧﹙2331﹚上半年少賺8%至19.5億元人民幣，惟股價抽升7%。