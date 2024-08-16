本港第二季經濟增長3.3%　全年增長預測維持於2.5%至3.5%水平

本港今年第二季實質本地生產總值，經修訂後按年增長3.3%，與預先估計相同，上一季則為升2.8%。經季節性調整後按季比較，實質本地生產總值上升0.4%（與預先估計相同），上一季上升2.5%。

政府指，外部需求持續，支持香港整體貨物出口在第二季繼續按年實質強勁增長7.5%。輸往內地的出口繼續顯著上升。輸往美國的出口回復明顯增長，輸往歐盟的出口跌幅收窄。輸往多個亞洲主要市場的出口亦見改善。與此同時，服務輸出增長放緩至1.4%。運輸服務輸出隨着旅客及區內貿易往來增加而錄得進一步增長。金融服務輸出回升。商用及其他服務輸出繼續溫和增長。旅遊服務輸出則在旅客消費模式改變和港元匯率高企下轉為下跌。

私人消費開支輕微下跌1.5%

本地方面，私人消費開支在第二季轉為按年實質輕微下跌1.5%，主要是受到市民消費模式改變所影響。與此同時，整體投資開支隨着整體經濟增長而進一步上升6%。

另外，本地股票市場在第二季表現好轉。自內地與香港資本市場互聯互通的優化措施公布後，市場氣氛有所改善，恒生指數因而顯著上升至五月二十日的19 636點，是近十個月以來的高位。不過，受市場對美國延遲減息的預期和對內地經濟復蘇動力的憂慮所拖累，恒指其後回落，於季末收報17 719點，較三月底高7.1%。

住宅物業需求管理措施撤銷後，住宅物業市場在第二季初期非常活躍，但其後隨着積壓需求減退而逐步轉靜。由於美國減息預期降溫，市場氣氛在季內愈趨審慎。整季合計，住宅售價下跌。

至於第二季基本消費物價通脹維持輕微。基本綜合消費物價指數按年上升1%，與上一季相同。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快升幅。私人房屋租金升幅維持輕微。同時，電力價格繼續在高比較基數下顯著下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力大致可控。

展望未來，整體經濟在今年餘下時間應會繼續增長，但地緣政治緊張局勢和環球經濟及利率前景等多項因素或會為不同方面帶來不確定性。如果外部需求維持穩定，貨物出口的正面表現應該可以延續，儘管貿易磨擦將會帶來風險。本地經濟繼續擴張應可為固定資產投資提供支持，但地緣政治緊張局勢和利率的不確定性或會令營商信心和資產市場受壓。至於訪港旅遊業及私人消費，中央政府推出的多項惠港措施、政府大力提振市面氣氛，以及就業收入改善，均會帶來支持，但旅客和市民消費模式改變及港元匯率相對偏強，可能會繼續構成挑戰。

下調今年通脹預測

政府指，考慮到上半年的實際數字以及全球和本地情況的最新發展，全年實質本地生產總值增長預測維持在2.5%至3.5%。政府將繼續密切留意情況。至於私營機構分析員的最新增長預測介乎2.0%至3.7%，平均約為2.8%。

通脹展望方面，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。考慮到上半年的通脹情況以及上述各項因素，今年基本和整體消費物價通脹率的預測分別由五月覆檢時的1.7%及2.4%向下修訂至1.3%及1.9%。