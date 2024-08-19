渣打料人行續放寬銀根　下季再減RRR 25個基點　第4季降MLF利率

渣打銀行發表報告，指出人民銀行的職能兼顧多重政策目標,當這些目標相互衝突時，人行將不得不優先專注於部分目標，同時將其他目標的偏離度控制在可容忍範圍內。由於內地上季度經濟增長放緩，實現全年增長目標（5%左右）壓力增。7月底政治局會議要求加快全面落實已確定政策舉措，及時儲備並適時推出一批增量政策舉措，確保完成全年經濟社會發展目標。



渣打指出人行於7月意外降息後，預計不久的將來貨幣政策還將進一步放鬆，並加快推進財政支出，推動房地產市場去庫存，避免經濟增長大幅下滑到5%以下。

渣打預期人行在今年第四季及明年首季，將7天期逆回購利率及1年期MLF利率分別下調1次，每次調整幅度分別為10個基點及20個基點，以降低企業及居民融資成本，及推動MLF利率與市場利率間的缺口閉合。同時亦預期人行分別在今年第三季及明年首季，降低存款準備金率各1次，每次幅度為0.25個基點，向市場注入充足長期流動性，支持信貸增長及政府發債。

若特朗普再度上場及徵關稅 人民幣或再臨壓

渣打又指出得益於市場預期美聯儲將加快降息步伐，中美利差趨向收窄，近期人民幣對美元收復部分失地。如果特朗普贏得11月總統大選，並對中國商品加徵60%的關稅，人民幣或再次面臨貶值壓力。考慮到人民幣大幅貶值的益處較不確定，而由此引發的資本流出風險卻轉瞬即至，因此預計在上述情形下，人民幣貶值幅度將較為有限。

渣打亦表示，隨著長年限國債收益率急劇下降，人行更為關切國債敞口較大的中小銀行，一旦國債收益率反彈，中小銀行可能遭受嚴重市值虧損。由於人行直接干預國債市場成本較高，且可能造成市場擾動，預計人行將更傾向於使用審慎管理，解決中小銀行債券期限錯配問題。