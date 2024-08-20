內地監管機構據報已接近對羅兵咸調查　通告初稿或採用嚴厲字眼

恒大（3333）遭到內地監管機構指帳目造假，曾擔任該內房企業核數師的羅兵咸永道，其角色惹人關注。據本地傳媒引述消息指出，內地已接近完成調查，據指相關處罰通告初稿用了非常嚴厲的字眼以評價羅兵咸，以反映嚴重性。



報道亦引述消息人士指出，羅兵咸已接受內地監管機構處罰，惟就通告上部份敏感字眼進行交涉，願意接受增加處罰作為代價，希望可替換或刪除相關敏感字眼，以減低可能受到的負面影響。

消息人士又指，暫未獲悉內地擬正式公布對羅兵咸永道處罰結果的具體時間，但從監管當局準備情況來看，料結果很快出爐。

有傳媒指內地監管機構已接近完成對羅兵咸永道的調查。

料不會要羅兵咸永久退出中國市場

報道引述熟悉內地監管人士表示，對即將公布調查結果不感意外，但通告若用字嚴厲，預期羅兵咸永道聲譽有機會受到嚴重影響，最嚴重情況可能由「四大」變「三大」，又指羅兵咸永道在恒大事件造成的社會影響，遠高於曾深陷中國華融事件中的德勤，預計內地當局對羅兵咸永道作出的行政處罰將較德勤嚴厲，惟相信不至於要其永久退出中國市場。

中行改聘安永為核數師

此外中國銀行（3988）宣布，董事會通過聘任安永為本年度外部審計師。中行於今年6月時公布，將原定續聘羅兵咸永道提供年度審計服務，調整為年度中期財務報告審計服務。

中行表示，董事會審計委員會對安永專業勝任能力、投資者保護能力、誠信狀況、獨立性進行了充分了解和審查，認為其能夠滿足為該行提供審計服務的要求，變更會計師事務所的理由充分、恰當。