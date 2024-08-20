港股跌70點失守17500點 恒安瀉逾7% 潤啤跌6%｜持續更新
美國股市延續升勢，於周一（19日）道指升236點，納指升245點。亞太區股市方面，日本股市今日（20日）早段升逾400點。
【13:35】港股跌幅擴至70點
港股跌幅於午後略為擴大，恒指最新報17499點，跌70點，國指跌34點，報6191點，科指跌17點，報3499點。
恒安（1044）瀉7.2%，潤啤（0291）跌6.3%，百威亞太（1876）跌4.2%。
【12:20】港股半日跌63點
港股走勢偏軟，更一度失守17500點，半日跌63點，報17506點，國指跌33點，報6192點，科指跌14點，報3502點，成交額402億元。
消費股受壓，潤啤（0291）跌6.5%，恒安（1044）跌5.9%，蒙牛（2319）跌1.4%，海底撈（6862）跌0.8%。
汽車股方面，理想汽車（2015）升2%，蔚來（9866）升3%，小鵬（9868）升0.5%，比亞迪（1211）升1.4%。
科技股方面，阿里（9988）跌1.2%，美團（3690）升0.4%，騰訊（0700）跌0.3%，小米（1810）跌0.8%。
內銀股方面，工行（1398）跌0.2%，建行（1398）升0.2%，中行（3988）升0.8%。
金融股方面，滙豐（0005）升0.8%，渣打（2888）升0.3%，友邦（1299）升0.2%，港交所（0388）升0.2%。
【11:07】港股最新跌52點
港股最新報17517點，跌52點，國指跌25點，報6200點，科指跌9點，報3508點。
恒安（1044）及潤啤（0291）分別挫5.3%及5.2%，百威（1876）跌3%。
能源股方面，中石油（0857）跌3.2%，神華（1088）跌3%。
【10:17】港股轉跌64點
恒指轉跌，最新報17505點，跌64點，國指跌29點，報6195點，科指跌17點，報3499點。
工行（1398）今早股價曾高見4.73元，最新報4.7元，H股市值為4,096.68億元。至於工行A股（上海﹕601398）最新報6.33元人民幣，升1%，流通市值為16,904.69億元人民幣，總市值為2.26萬億元人民幣。
中移動（0941）最新報74.25元，市值為15,947.96億元。中移動A股（上海﹕600941）最新報105.2元人民幣，升0.3%，市值為22565.23元人民幣。
【09:25】港股高開92點
恒指高開92點，報17661點，國指高開35點，報6261點，科指升39點，報3556點。
科技股今早上揚，阿里（9988）升0.3%，騰訊（0700）升不足0.1%。
京東（9618）升2.1%，京東健康（6618）升0.9%，京東物流（2618）升0.2%。
金融股方面，滙豐（0005）高開0.8%。