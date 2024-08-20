國泰遭東亞證券削目標價21%至8.8元　評級降至「增持」

東亞證券發表報告，將國泰（0293）目標價下調21%至8.8元，評級亦由「買入」降至「增持」。



東亞證券指出，國泰面臨以下風險因素，包括航空燃油價格大幅飆升﹑中港經濟放緩導致區內航空需求減少﹑聯屬公司國航（0753）盈利復甦較預期慢，以及地緣局勢緊張影響航班數目及航線安排，令成本上升。

該行指出隨著客運收益率持續回落﹑員工及折舊成本增加﹑聯屬公司復甦步伐受內地經濟放緩拖累﹑以及本地出遊需求增速放緩等因素，預料將會限制國泰下半年盈利增速。

東亞證券指國泰航空現價股息率有一定吸引力。（黃浩謙攝）

料明年每股EBITDA約3.54元

惟該行指出國泰目前估值不高，未來12個月預測市帳率為0.89倍，相當於過去10年平均值（撇除疫情期間影響）；未來12個月預測EV/EBITDA為4.2倍，較過去10年平均值（撇除疫情期間影響）的6.9倍為低。加上現價股息率仍具一定吸引力，料可為股價帶來支持。然而，若未有更多令市場驚喜的消息，短期股價上升的空間料有限。該行最新預測國泰2025年每股EBITDA為3.54元，下調目標 EV/EBITDA 倍數至4.6 倍，評級從「買入」下調至「增持」，下調目標價21%至8.8元。