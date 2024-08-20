高盛料內銀淨息差續收窄　第二季撥備回撥減少　降內銀目標價

高盛發表報告，預料內銀在今年第二撥備回撥減少，降低內銀撥備前利潤及淨利潤預測，平均下調幅度分別為1.6%及0.2%，預料兩者分別按年跌3.5%及1.4%。因應淨息差或收窄，將內銀股今年至2026年撥備前經營溢利及純利預測下調1.8%及0.9%，以及將內銀H股未來12個月目標價平均下調2.4%。



高盛指，基於每股盈利增長更為疲弱，以及削減派息比率，上半年每股派息可能會遜預期。惟不排除銀行可能會動用儲備資本增加下半年的派息，令全年派息持平。由於淨息差疲軟和信貸損失增加，認為出現這種情況的可能性較低。

高盛又預期淨息差會喘穩定。雖然金融監管機構報告顯示第二季大型國有銀行的淨息差持平，但認為銀行淨息差不會企穩，反而預期資產收益率下降和存款成本節約下降，將帶來更大下行壓力，降低淨息差。

隱含不良貸款率一直上升

高盛又預期，銀行將對資產質素更為審慎，第二季撥備回撥減少。由於市場共識每股盈利將削減以及製造業和供應鏈不良貸款的增加，隱含不良貸款率一直在小幅上升。

對於房地產貸款增長，高盛指，許多受訪的投資者認為房地產新增信貸可能會遜預期，因人行指引今年貸款額度為5,000億元人民幣，而該行預估為1.5萬億元人民幣。該行指，留意到第二季房貸上升，扭轉過去幾季餘額萎縮的趨勢。因此，與市場共識不同是，預期新增房貸將來自地方政府或國有企業，以促進內房庫存減少。