香港7月基本通脹按年升1.2%　政府料短期內通脹維持輕微

統計處今日（20日）公布7月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，7月份整體消費物價與一年前同月比較，上升2.5%，較6月份的相應升幅（1.5%）為高。7月份的升幅較大主要是由於差餉寬減於6月份結束。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在7月份的按年升幅（即基本通脹率）為1.2%，亦較6月份（1%）為高。按年升幅擴大主要是由於進出香港交通費用上升，以及電力費用跌幅收窄所致。



統計處指出，經季節性調整的綜合消費物價指數，截至7月止的3個月的平均每月變動率為0.6%，而截至6月止的3個月的相應變動率為0.0%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的變動率為0.2%及0.1%。

從細分指數分析，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為3.1%、2.3%及2.0%，而6月份的相應升幅分別為1.7%、1.3%及1.3%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，甲類、乙類及丙類消費物價指數在7月份的按年升幅分別為1.0%、1.2%及1.4%，在6月份的升幅則分別為0.9%、1.0%及1.2%。

在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在7月份錄得按年升幅的類別為煙酒（上升22.1%）、住屋（上升3.3%）、交通（上升2.7%）、外出用膳及外賣（上升2.7%）、雜項服務（上升2.7%）、電力、燃氣及水（上升2.3%）、雜項物品（上升0.9%），以及基本食品（上升0.5%）。

觀塘apm商場。（蔡偉南攝）

煙酒價格按年升22%

另一方面，綜合消費物價指數在7月份錄得按年跌幅的類別為衣履（下跌1.2%），以及耐用物品（下跌0.9%）。

政府發言人表示，7月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格繼續錄得較快的按年升幅，而基本食品價格輕微增長。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。

展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力應會繼續呈大致放緩的趨勢，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。