內地股市低收　深成指數下試8200點　港股現跌143點｜持續更新

美國股市於周二（20日）低收，三大指數跌幅介乎0.15%至0.33%。今日（21日）亞太區股市偏軟，其中日本股市早段曾跌逾300點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元回升。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油跌至74美元邊緣，紐約期金升0.11%。



【15:14】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2856點，跌10點，深成收市報8229點，跌23點，滬深300指數收市報3321點，跌11點，創業板指數收市報1558點，報9點。

港股方面，恒指最新報17367點，跌143點。

【13:54】港股跌185點

港股最新報17325點，跌185點，國指跌79點，報6115點，科指跌85點，報3412點。

潤啤（0291）及恒安（1044）反彈，最新報22.95元及24.2元，均升1.3%。

騰訊（0700）升0.6%，報372.6元。

【12:23】港股半日升165點

港股受科技股拖累，半日跌165點，中午收市報17345點，國指跌74點，報6121點，科指跌71點，報3426點，成交額517億元。

京東（9618）跌10.3%，為今早表現最差藍籌股，報100.7元，京東健康（6618）跌5.7%，京東物流（2618）跌2.7%。

科技股方面，阿里（9988）中午收市報79.45元，跌1.2%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）跌0.3%，小米（1810）跌1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.1%，友邦（1299）跌1.2%，港交所（0388）跌0.4%。

手機設備股逆市上揚，舜宇（2382）升9.2%，報49.65元，瑞聲（2018）升3.6%，信利（0732）升1%。

【11:24】港股跌165點

手機設備股逆市上揚，中期多賺近1.5倍的舜宇（2382）升11.2%，報50.55元，比亞迪電子（0285）升2%，瑞聲（2018）升4.1%。

京東（9618）跌10%。

恒指跌167點，報17343點。

【10:05】港股維持近200點跌幅

港股維持近200點跌幅，恒指最新報17316點，跌194點，國指跌87點，報6108點，科指跌94點，報3403點。

舜宇（2382）逆市揚3.9%，報47.2元。潤啤（0291）反彈，升0.4%。

京東系表現疲弱，其中被傳遭Walmart（沃爾瑪）清倉的京東（9618），跌11.45%，京東健康（6618）跌2.7%。

即將公布業績的小米（1810）跌2.4%。

【09:25】港股低開197點

恒指低開197點，報17313點，國指跌88點，報6107點，科指跌96點，報3401點。

京東（9618）遭沃爾瑪減持，今早低開11%，報99.8元。京東健康（6618）及京東物流（2618）均跌2.5%。

科技股今早普遍向下，阿里（9988）低開2.5%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開2.4%，小米（1810）低開2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開3.3%，蔚來（9866）低開3%。

港交所（0388）今日公布中期業績，今早低開0.5%，報230.8元，滙豐（0005）低開0.9%。