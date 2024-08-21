港股維持近200點跌幅　京東系續處弱勢　舜宇逆市升4%｜持續更新

美國股市於周二（20日）低收，三大指數跌幅介乎0.15%至0.33%。今日（21日）亞太區股市偏軟，其中日本股市早段曾跌逾300點。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元回升。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油跌至74美元邊緣，紐約期金升0.11%。



【10:05】港股維持近200點跌幅

港股維持近200點跌幅，恒指最新報17316點，跌194點，國指跌87點，報6108點，科指跌94點，報3403點。

舜宇（2382）逆市揚3.9%，報47.2元。潤啤（0291）反彈，升0.4%。

京東系表現疲弱，其中被傳遭Walmart（沃爾瑪）清倉的京東（9618），跌11.45%，京東健康（6618）跌2.7%。

即將公布業績的小米（1810）跌2.4%。

【09:25】港股低開197點

恒指低開197點，報17313點，國指跌88點，報6107點，科指跌96點，報3401點。

京東（9618）遭沃爾瑪減持，今早低開11%，報99.8元。京東健康（6618）及京東物流（2618）均跌2.5%。

科技股今早普遍向下，阿里（9988）低開2.5%，騰訊（0700）低開0.8%，美團（3690）低開2.4%，小米（1810）低開2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開3.3%，蔚來（9866）低開3%。

港交所（0388）今日公布中期業績，今早低開0.5%，報230.8元，滙豐（0005）低開0.9%。