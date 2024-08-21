京東已斥30億元回購　股價跌幅收窄力守紅底

京東（9618）遭Walmart（沃爾瑪）沽貨，累今早股價瀉逾1成。京東於中午發公告，指出今日已耗資約3.9億美元（約30.4億元）回購其股票，並已充分使用2024年3月批准的30億美元股票回購計劃的回購限額。



京東跌幅於午後略為收窄至不足1成。截至下午1時34分，報101.2元，跌9.8%，成交額為46.15億元。

Walmart（沃爾瑪）將手上持有的京東清倉。《路透》引述Walmart指出將京東股權出售後，將專注「沃爾瑪超市和山姆會員商店在中國的強勁業務，並向其他優先領域部署資本」。

京東獲第二大股東Walmart減持，涉資37.4億美元（折合291.72億元）。接近該交易的投資人士向《香港01》分析，今次交易應是Walmart為緩解自身資金壓力需要。由於上季收入增速放緩，現金流減少，為優化資本配置，退出京東股東投資是正常資本運作，不涉及雙方戰略合作關係。

京東物流在越南的倉庫 。

接近京東人士：不影響雙方任何業務層面的合作

同時續有接近京東人士透露，雙方合作8年來在各自既定戰略目標上都取得了顯著成果，股權投資變動不會影響雙方任何業務層面的合作，也有意願繼續保持密切的商業合作關係，擴大國內和國際市場的業務。

公開資料顯示，沃爾瑪是在2016年戰略投資京東，根據沃爾瑪剛剛發布的二季度業績顯示，相比於全球4.8%的營收增速，沃爾瑪中國的銷售額仍舊保持了17.7%的兩位數增速。山姆會員店就是沃爾瑪中國的重要業績支撐。