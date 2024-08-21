管濤指出口商結匯及套息交易平倉　人民幣或快速升值

中銀證券全球首席經濟學家管濤接受《彭博》訪問時表示，受國際市場波動等影響，人民幣存在因出口商結滙和套息交易平倉而快速大幅升值的可能性。他又認為，即使聯局開始減息、進一步打開中國貨幣政策空間，內地也要視自身需要，不一定要跟着聯儲局走。同時建議當前更應通過放鬆政府發債的使用範圍，來促進財政政策發力，同時盡快出清各行業風險、促進風險的收斂。



管濤指，目前基準情形是聯儲局因美國經濟放緩開始做出預防式減息，這將有利於人民幣滙率穩定；若出現市場打消單邊預期，利差交易反向平倉一旦發生，會出現很快升值。

他認為，中國前期的大規模貿易順差形成的結滙不多，企業手頭持有非常可觀的外滙頭寸，同時前期做空人民幣的套息交易也較擁擠，目前出口商結滙意願有所鬆動，更多是交易層面隨日圓反彈出現的變化，人民幣貶值預期還沒有根本扭轉；一旦單邊預期出現波動，可能觸發大幅快速升值行情。

他稱，如果人民幣能夠升3%至4%，市場就沒有興趣去拿美元賺利差，因滙率波動能把利差全部抹掉，這契機既可能是類似日圓套息交易平倉帶來的有利市場條件，也可能是在關鍵時刻監管層採取類似日本央行的干預措施。

管濤指人民幣有可能快速升值。（網上圖片）

貨幣政策首要目標穩增長

他認為如果人民幣快速大幅升值再現，監管應會讓市場發揮作用、容忍一波升值，若跨境資金轉為流入，流出方向的管理政策可能更加積極。他指，未來仍有諸多不確定性，美國經濟不着陸或硬着陸的風險仍不能排除，且美國總統大選進程的意外情形，或對滙率和跨境資金流動帶來新衝擊。

管濤稱，人民幣貶值壓力減輕，有利中國貨幣政策後續寬鬆，但這並非決定性因素。中國作為大型開放經濟體，貨幣政策要以穩增長為首要目標，前期未做出大幅寬鬆固然有穩滙率的考慮，但主因還是淨息差和有效融資需求的問題。