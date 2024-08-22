友邦升幅擴至逾4%　港股最新升60點｜持續更新

市場人士對聯儲局於下月議息預期加強，美股於周三（21日）高收，幅度介乎0.14%至0.57%。亞太區股市今日（22日）早段上揚，其中日股升近300點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓升0.17%。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.25%，失守72美元。



【11:34】港股最新升60點

港股升幅再次擴大，恒指最新報17451點，升60點，國指升8點，報6150點，科指升21點，報3456點。

友邦（1299）升4.2%，報53.55元。

東方海外（0316）升2.5%。

【11:01】港股升幅進一步收窄至13點

港股升幅進一步收窄，恒指最新報17404點，升13點，國指跌9點，報6132點，科指升11點，報3445點。

石藥（1093）瀉1成，報5.11元，藥明生物（2269）跌7.2%，國藥（1099）跌3.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.2%。

小米（1810）升8%，百度（9888）升2%，京東（9618）升1.9%。

【10:10】港股升幅收窄至70點

港股升幅收窄，恒指最新報17461點，升70點，國指升13點，報6155點，科指升24點，報3458點。

小米（1810）升6.5%，京東（9618）升2.6%。

友邦（1299）倒升，報53.1%，升3.3%。

醫藥股方面，石藥（1093）瀉8.8%，藥明生物（2269）跌5.5%。

【09:25】港股高開106點

恒指最新報17497點，高開106點，國指最新報6192點，高開50點，科指最新報3490點，高開55點。

科技股今早紛紛上揚，京東（9618）高開2.8%，於周三公布業績的小米（1810）高開5.6%﹑阿里（9988）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開1.3%﹑百度（9888）高開2.7%。

電視廣播（0511）已於周三公布業績，上半年錄得正數EBITDA，最新報3.3元，平開。

消費股方面，潤啤（0291）高開0.9%，恒安（1044）平開﹑蒙牛（2319）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.1%﹑蔚來（9866）平開。

金融股方面，友邦（1299）已公布中期業績，報50.5元，低開1.8%，滙豐（0005）高開0.9%。