科技股高收　小米勁升逾9%　領港股全日升249點重上17600點

市場人士對聯儲局於下月議息預期加強，美股於周三（21日）高收，幅度介乎0.14%至0.57%。亞太區股市今日（22日）早段上揚，其中日股升近300點。匯市方面，美元兌多種主要貨幣上揚，其中兌日圓升0.17%。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.25%，失守72美元。



【16:24】港股全日升逾200點

港股全日升逾200點，當中小米（1810）等科技股表現突出，成為大市上升動力。

恒指收市報17641點，升249點，國指升82點，報6224點，科指升74點，報3508點，成交額為974億元。

小米放榜後獲投資者追捧，收市報19.1元，升9%。騰訊（0700）升1.7%，美團（3690）升1.2%，阿里（9988）升2.1%，京東（9618）升3.5%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升2.2%，蔚來（9866）升1.8%，小鵬（9868）升2.4%，比亞迪（1211）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.9%，友邦（1299）升5.9%，港交所（0388）升1.4%，東亞（0023）跌0.8%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升1.1%，潤啤（0291）跌1.3%，蒙牛（2319）平收。

醫藥股方面，藥明生物（2269）跌8.5%，藥明康德（2359）跌1.4%，石藥（1093）瀉14.4%，國藥（1099）跌2.6%。

【15:04】滬深股市低收

內地股市低收，上證收市報2848點，跌7點，深成收市報8162點，跌67點，滬深300指數收市報3313點，跌8點，創業板指數收市報1546點，跌11點。

港股最新報17602點，升211點。

【13:51】港股升幅午後擴大

港股升幅午後擴大至逾百點，恒指最新報17501點，升110點，國指升26點，報6167點，科指升33點，報3467點。

小米（1810）升8.1%，友邦（1299）升4.7%，東方海外（0316）升3.4%，京東（9618）升1.8%。

【12:32】港股半日升66點

港股半日升66點，收市報17460點，國指升12點，報6154點，科指升27點，報3461點，成交額為496億元。

科技股普遍表現理想，小米（1810）升8.3%，京東（9618）升2%，騰訊（0700）升0.3%，百度（9888）升1.5%，美團（3690）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.3%，恒生（0011）跌0.6%，港交所（0388）升0.4%，友邦（1299）升4.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升0.4%，蔚來（9866）升0.6%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌1.2%，潤啤（0291）跌2.4%，蒙牛（2319）跌2.3%。

【11:34】港股最新升60點

港股升幅再次擴大，恒指最新報17451點，升60點，國指升8點，報6150點，科指升21點，報3456點。

友邦（1299）升4.2%，報53.55元。

東方海外（0316）升2.5%。

【11:01】港股升幅進一步收窄至13點

港股升幅進一步收窄，恒指最新報17404點，升13點，國指跌9點，報6132點，科指升11點，報3445點。

石藥（1093）瀉1成，報5.11元，藥明生物（2269）跌7.2%，國藥（1099）跌3.8%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.2%。

小米（1810）升8%，百度（9888）升2%，京東（9618）升1.9%。

【10:10】港股升幅收窄至70點

港股升幅收窄，恒指最新報17461點，升70點，國指升13點，報6155點，科指升24點，報3458點。

小米（1810）升6.5%，京東（9618）升2.6%。

友邦（1299）倒升，報53.1%，升3.3%。

醫藥股方面，石藥（1093）瀉8.8%，藥明生物（2269）跌5.5%。

【09:25】港股高開106點

恒指最新報17497點，高開106點，國指最新報6192點，高開50點，科指最新報3490點，高開55點。

科技股今早紛紛上揚，京東（9618）高開2.8%，於周三公布業績的小米（1810）高開5.6%﹑阿里（9988）高開1.4%﹑騰訊（0700）高開0.9%﹑美團（3690）高開1.3%﹑百度（9888）高開2.7%。

電視廣播（0511）已於周三公布業績，上半年錄得正數EBITDA，最新報3.3元，平開。

消費股方面，潤啤（0291）高開0.9%，恒安（1044）平開﹑蒙牛（2319）高開0.8%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.1%﹑蔚來（9866）平開。

金融股方面，友邦（1299）已公布中期業績，報50.5元，低開1.8%，滙豐（0005）高開0.9%。