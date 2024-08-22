投行調低港股目標　反而有利港股？｜許繹彬

本周全球市場的焦點，一定是耐心等待美國聯儲局主席鮑威爾周五出席Jackson Hole（傑克森霍爾）全球央行年會的言論，希望再明確未來減息的路線及方向。金融市場往往會出現等待才有憧憬的現象，在仍未揭曉的情況下，美匯已顯著回落至102附近，更見7個半月低位；對國內及香港經濟影響深遠的離岸人民幣曾升穿7.13，因而曾帶動中港兩地股市在本周一作出反彈，港股最多更曾升至貼近100天線(17692點)。可惜成交仍不足千億元，因而不能用轉勢來形容。而一向對港股有潤澤作用的北水，就罕有地出現流出的境況，是近5個月以來最多。



由於港股成交持續不足已成為常態，就算偶有反彈亦難以挽回投資者的信心，加上北水呈現流出的情況，令港股飄搖程度更大；話說未完，港股在貼近100天線後，投資者見到未能進一步推進，以及上證指數作出調整下，港股沽盤又再相繼湧現，令恒指急促回調至17300點水平，前景變得更難捉摸。

年內回購額達1648億元

據恒指服務公司最新數據顯示，截至本月16日，今年在港上市公司的回購金額已超越去年全年總額29.8%，達1,648億元，創下歷史新高，其中接近9成是由藍籌股回購造成。出現此情況，反映中港股市在持續低迷下，公司為穏定民心或股價，才作出回購的決定。未來如港股弱勢未改，回購潮相信仍會持續。但筆者認為，回購當然是可以穏定股民的信心，但要令股價不要回落，確實要「天時」來配合，而這「天時」，當然是市況的整體氣氛。儘管現時回購額度創歷史新高，但完全無助港股出現持續的反彈，足以印證回購並不是靈丹妙藥，大前提確實要市況回暖，才能真正挽回投資者對港股的信心。

對於久病未癒的港股，外資投行又突然作出「趁你病攞你命」的行為。在國際具權威性的投資銀行摩根士丹利（大摩）認為，中國通縮風險問題持續並且沒有改善，因而大幅調低中資股目標價。此外，更將滬深300指數調低至3500點，恒指最新目標價調低至17000點，國指則降至6000點。而另一邊廂則指出，儘管全球市場風險仍存在，但認為美國經濟在軟著陸的預期下，對日本股市及印度股市雖然也有調低目標，但對其仍抱持堅定不移的信心，對大摩的言論可謂「榮辱互見」。

要留意大市成交變化

筆者認為，儘管外資投行確實在世界金融市場有一定的指引性，甚至有投資基金會參考其分析來制定未來的基金組合，但其行為有時會是「見好唱好丶見淡唱淡」，又可用「跟紅頂白」來形容；何解有此看法？筆者尤記得，港股今年在農曆新年後，其走勢可以用「由衰轉盛」來形容，原因是港股當由1月低位14,794起步，直至今年5月締造了19706的高位，成交在該期間更是穏步上揚，由不足800億元急升至超過2,000億元。出現此氣勢的整個期間，反而沒有任何一間投行對港股作出調高點數的行為。但直至到今年5月，港股在突破19000點之際，大摩當時突然走出來，表示恒指最樂觀可見22500點。隨後多個投資銀行也相繼為港股作出加持，紛紛調高港股的評級，當時投資者看到此推測，當然信心返晒嚟，對港股的態度由「唔信唔信」到「唔可以唔信」。報告一出，更將港股的投資比例提升。

但好景不常，在五月後，恒指走勢當然是由「由盛轉衰」，現已沒有投資者提及何時會到22500點，就連17000點的水平也好像搖搖欲墜。因此，是次大摩突然出來「轉軚」調低港股的點數，如參考今年五月相反的數據，今次是否意味港股可能會出現反彈？大家不妨細心觀察，留意成交的變化，才是上策。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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