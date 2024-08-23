SFC與港交所修改上市規則　降特專科企上市最低市值門檻

證監會與聯交所聯合公布，就特專科技公司及特殊目的收購公司併購交易規定，短期修改上市規則，並修訂聯交所的指引文件，所有修改將於9月1日生效。



修改包括下調特專科技公司上市時的最低市值門檻，已商業化公司最低市值由60億元減至40億元，減幅約33.3%，而未商業化公司最低市值由100億元減至80億元，減幅約20%。

至於特殊目的收購公司（SPAC）進行SPAC併購交易的獨立第三方投資規定方面，下調最低獨立第三方投資額，即以主板上市規則第18B.41條所載規定投資金額相對SPAC併購目標議定估值所佔百分比或5億元的較低者。

此外，有關SPAC併購交易的第三方投資者的獨立性規定方面作調整，與特專科技公司的資深獨立投資者的獨立性測試一致。

修改鞏固香港成科企首選上市地

有關修改旨在回應兩個上市機制實施以來的市況轉變，並考慮到聯交所在過去處理特專科技公司上市申請及SPAC併購交易中的經驗。港交所（0388）上市主管伍潔鏇表示，憑藉處理上市申請及相關交易獲得的經驗，進一步提升上市框架的彈性和活力，修改將為發行人和投資者提供更大的靈活性和清晰度，同時維護嚴格監管標準。證監會企業融資部執行董事戴霖表示，修改以鞏固香港作為創新和快速增長的科技公司首選上市地的優勢。