大選前市場波動　如何跑贏市場　風險管理各不同｜林子傑

自今年8月5日環球日圓拆倉以來，市場波動明顯加劇，筆者業界朋友的共識是，在美國總統大選之前市場的波幅都會處於較高水平。因此在過去兩週，我們的討論大多圍繞大家如何調整交易策略以適應新的環境。

在朋友中，有些利用短期引申波動（IV) 飆升而賣出期權或短期炒底獲利，而另一些朋友則採取了更保守的做法，在最近的市場反彈時減了倉。這些決定和討論，跟以往一樣是沒有正確或錯誤選擇之分的，不同的交易策略只要運用恰當，都有機會跑贏市場。我們的交流，往往來自於我們在這些極端時期的靈感，看看大家有沒有遵守自己的投資理念和紀律，並對自己的個性有了新的認識。

在我們近期的一次討論中，有一位年輕的分析員意識到，大多數經驗豐富的交易員在風險管理（risk management) 方面，通常只關注一到兩個關鍵指標（例如價格和交易量），而這與他在大學的風險管理課程中學到的知識大有不同，而感到困惑。筆者跟這位年輕分析員分享了我從德國心理學家Gerd Gigerenzer的著作中學到的一個框架：在學術界，學者在風險管理的研究中，一般都假設投資市場如賭場遊戲般存在固定機率及不同的資產類別的相對關係，例如平衡的投資組合（balanced portfolio) 因債券和股票的負相關性(negative correlation) ，可以有效地在跌市中保護資產組合。但在現實的金融世界中，有經驗的交易員看到的是，任何事情都可能發生的不確定性（uncertainty)。學者專家將風險視為恆定時，他們會嘗試納入盡可能多的信息來進行風險分析，因為數據量將決定分析的準確性。然而，市場交易員在管理不確定性時，他們會盡可能限制市場噪音，並只專注於一到兩個最重要的指標來作出決定。

筆者喜歡在不同的市況中跟行家們進行討論，投資者的心態和邏輯框架，決定了他們的層次，而定期的自我審查是提高能力並適應不斷變化的環境的重要紀律。

【財經專欄】馬山歸來不看岳．林子傑

作者介紹：馬山資本董事總經理，資深投資人，半個媒體人。香港浸會大學校董會成員，香港證券及投資學會（HKSI）董事會成員， 香港社會創投基金（SVHK）非執行董事，上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師（CFA）及註冊會計師。

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