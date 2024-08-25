暗黑管理　人性本惡｜陳仕娜

經常聽朋友碎碎唸：他老闆對人性的管理做得如何如何透徹，在腦細的眼𥚃，人性本惡：個個員工都是練精學懶，好食懶飛，偷呃拐騙，劣根性樣樣皆齊。所以，老細奉行的管理哲學是，捉人性最醜惡面，對公司大小人員及事務均一一盯緊、捉實，問到「篤」。公司𥚃面廣泛安裝CCTV不在話下，最重要的宗旨是，大力鼓吹「篤灰」文化，實行「人盯人」，老闆接黑材料接到手軟，日日審案，忙個不亦樂乎。



人性本惡的預設，乃每個人都是負面、消極、被動的，只做到50-60分，不願額外付出，只重視自己的功勞，對於團隊不屑一顧。 管理者以人性的懶惰、醜惡為出發點，認為大部分員工都不會主動承擔責任、無法主動把事情做好，因此需不斷施加對其行為的控制，在制定管理政策時絞盡腦汁「規避」這些負面表現，以達到公司的目標。例如工作表現未達標者要調降薪水、未滿足業績標準者凍結獎金、懲處犯錯、懲罰吹牛及不合群者等。

憑靠降薪、扣獎金、懲罰犯錯來進行管理，時間長了，就會發現團隊儘量規避負面表現，愈來愈少人肯冒險去挑戰，久而久之步向「少做少錯、不做不罰」的狀況，集體躺平。如果團隊中有幾個正面、積極到不得了的人，在這樣的團隊中，這些異數最終將無法適應，會選擇離隊，這是劣幣驅逐良幣的必然結果。

制度是死的，如何運用得當方為管理的關鍵，才是生路。（Canva）

小心制度吃人

一家公司畢竟很少出現全善或全惡的人，管理制度需要兼顧適度的表揚與規避，兩者只是比重的問題，而非互為排斥。當需要團隊全力向前衝時，表揚要居多，當要穩扎穩守時，規避須佔多。制度是死的，如何運用得當方為管理的關鍵，才是生路。

任何組織需被管理，差別在於「管甚麼」和「管多少」。領導必須是戰略層次，管理制度屬於戰術層級，個人能力則屬技巧層面。大夥兒不擔心被管，更不排斥可以把事情更快做好的制度，而是擔心制度吃人，凌駕於效率，無法達成老細的目標。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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