消費股獲追捧　農夫山泉飆逾半成　港股最新升146點｜持續更新

美國聯儲局主席鮑威爾於上周五（23日）於Jackson Hole出席全球央行年會時發表演說，明言當地貨幣政策已到了轉變的時刻。受到有關言論刺激，美國三大指數於當日高收逾1%，其中道指升462點。不過反映美元走勢的美匯指數，今日（26日）跌至100.56，美元兌日圓跌穿144水平，拖累日股於今早曾失守38000點。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段升0.75%，油價重上75美元，金價則升0.17%。



【11:16】港股升幅收窄至146點

港股於高位反覆，恒指最新報17758點，升146點，國指升43點，報6262點，科指升20點，報3489點。

內需及消費股上揚，農夫山泉（9633）升5.4%，潤啤（0291）升2.9%。

九倉置業（1997）升4.3%，領展（0823）升3.9%。

地產股方面，新世界（0017）升4.2%，新地（0016）升3.9%，恒地（0012）升3.6%，恒隆（0101）升3.4%。

【10:12】港股升幅擴至逾200點

港股升幅擴大，並且企穩17800點，挑戰20天平均線（17852點）。恒指最新報17817點，升205點，國指升73點，報6293點，科指升51點，報3520點。

阿里（9988）升1%，美團（3690）升3.2%，騰訊（0700）升1.6%，小米（1810）無升跌。

市場人士預期聯儲局將於9月開始減息，地產股上揚，新世界（0017）升3.2%，新地（0016）升2.4%，恒地（0012）升1.8%。

內房股亦獲追捧，中海外（0688）升2.3%，龍湖（0960）升4.2%。

【09:25】港股高開97點

恒指高開97點，報17709點，國指升31點，報6250點，科指升21點，報3490點。

阿里（9988）升0.9%，騰訊（0700）升0.6%，美團（3690）升0.9%，小米（1810）升1%，京東（9618）跌0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，港交所（0388）升0.8%，友邦（1299）升0.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開，小鵬（9868）獲主席何小鵬增持，高開1.5%。

消費股方面，農夫山泉（9633）升0.4%。