人行行長潘功勝稱加強逆周期和跨周期調節　保持人民幣匯率穩定

人民銀行行長潘功勝表示，今年人行先後3次實施比較重大的貨幣政策調整，精準有力支持經濟回升向好。下一步，將加強逆周期和跨周期調節，着力支持穩定預期，提振信心，支持鞏固和增強經濟回升向好態勢。



潘功勝接受《央視》專訪時指出，目前中國金融體系總體穩健，重點領域金融風險正在有序化解。融資平台的數量和存量債務水平不斷下降，大部分融資平台到期債務實現接續、重組和置換，融資成本負擔較之前顯著下降。目前高風險中小銀行數量較峰值已壓降近半。

潘功勝表示，將繼續堅持支持性的貨幣政策立場，引導貨幣信貸合理增長，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降，保持人民幣滙率在合理均衡水平上的基本穩定。引導金融機構加大對重點領域、薄弱環節的信貸支持力度，更有針對性地滿足合理的消費融資需求，同時研究儲備增量政策舉措，增強宏觀政策協調配合。

人行今日進行4710億元人民幣逆回購

另一方面，人行今日進行3,000億元（人民幣‧下同）1年期中期借貸便利（MLF）操作，得標利率持平2.3厘；8月15日則已到期4,010億元MLF。

人行另於公開市場進行4,710億元7天期逆回購操作，操作利率1.7厘；今天則有521億元逆回購到期。