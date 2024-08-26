李澤楷旗下MoneyHero　遭提購對象稱要約不嚴肅及不可信並已拒絕

電盈（0008）主席李澤楮旗下﹑於美國上市的MoneyHero上周宣布以800萬美元，收購東南亞第二大對手MoneySmart所有股權，並擬以新股支付收購代價。不過MoneySmart今日（26日）宣布，已拒絕MoneyHero主動提出﹑不具約束力的收購要約。



MoneySmart表示，該收購要約既不嚴肅也不可信，而且公開方式極不尋常，事先未與公司管理層進行任何討論，未有引起公司對此類討論的信心，也未促成公司對此類討論的開放態度。

公司續指，擬議的合併不符合戰略目標，也無法為公司股東帶來價值；此外，MoneyHero的新聞稿還提到了最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。

李澤楷旗下MoneyHero向MoneySmart提出收購。（廖雁雄攝）

批收購要約不嚴肅

MoneySmart表示，該收購要約既不嚴肅也不可信，而且公開方式極不尋常，事先未與公司管理層進行任何討論，未有引起公司對此類討論的信心，也未促成公司對此類討論的開放態度。

公司續指，擬議的合併不符合戰略目標，也無法為公司股東帶來價值；此外，MoneyHero的新聞稿還提到了最近的一次私人股票交易，該交易是在特定情況下進行的，並不代表MoneySmart的市場價值或未來前景。