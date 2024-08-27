內地股市低收　深成險守8100點　港股現升33點｜持續更新

中東局勢仍然緊張，中概股拼多多預告未來盈利能力下降，拖累美股於周一（26日）表現，其中反映科技股走勢的納指跌152點或0.85%，反觀道指卻在能源股支持下再創新高兼高收，報41240點。亞太區股市方面，日本股市今日（27日）早段跌約百點，在38000點附近徘徊。商品市場方面，紐約期油於亞洲交易時段跌0.35%，紐約期金跌0.24%。



【15:05】滬深股市齊低收

內地股市低收，上證收市報2848點，跌6點，深成指數收市報8103點，跌90點，滬深300指數收市報3305點，跌18點，創業板指數收市報1530點，跌14點。

港股方面，最新報17832點，升33點。

【13:20】港股轉升8點

港股掉頭上揚，恒指最新報17807點，升8點，國指升6點，報6285點，科指跌16點，報3486點。

吉利（0175）升5.5%，報8.66元。

康師傅（0322）升5.2%。

【12:18】港股半日跌48點

港股半日跌48點，中午收市報17750點，國指跌12點，報6266點，科指跌19點，報3483點，成交額468億元。

三桶油上揚，中石化（0386）升4.3%，中石油（0857）升3.9%，中海油（0883）升2.9%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1.4%，蔚來（9866）升0.9%，小鵬（9868）升2.2%，零跑（9863）升4.1%，比亞迪（1211）跌不足0.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌4.7%，報79.35元，京東（9618）跌4.2%，美團（3690）跌2.4%，騰訊（0700）跌0.5%，小米（1810）跌0.1%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.4%，友邦（1299）跌0.3%，港交所（0388）跌不足0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.3%，潤啤（0291）升2%，蒙牛（2319）升0.5%。

網上旅遊平台攜程（9961）升11.2%，報373.6元，同程旅行（0780）升5.4%。

【11:20】港股跌幅收窄至45點

港股跌幅收窄，恒指最新報17752點，跌45點，國指跌8點，報6270點，科指跌25點，報3477點。

攜程（9961）升9.9%。

中石化（0386）及中石油（0857）分別升4.5%及4.4%。

【09:58】港股最新跌121點

港股維持逾百點跌幅，最新報17676點，跌121點，國指跌46點，報6232點，科指跌48點，報3454點。

能源股逆市上揚，中海油（0883）升1.9%，中石油（0857）升1.5%，中石化（386）升2.1%。

攜程（9961）升4.6%。

科技股受壓，阿里（9988）及京東（9618）均跌半成。

【09:25】港股低開134點

恒指最新報17663點，低開134點，國指最新報6222點，低開56點，科指最新報3455點，低開47點。

科技股今早表現疲弱，阿里（9988）低開3.9%，報80.05元﹑京東（9618）低開4.4%，美團（3690）低開2.8%，騰訊（0700）低開1%﹑小米（1810）低開0.8%。

消費股方面，康師傅（0322）平開﹑農夫山泉（9633）低開1%﹑蒙牛（2319）低開0.7%﹑潤啤（0291）低開0.4%。

汽車股方面，加拿大宣布針對來自內地電動車加徵100%關稅，理想汽車（2015）低開2.1%﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）高開0.2%﹑比亞迪（1211）低開0.9%。

內房股方面，龍湖（0960）低開0.5%﹑潤地（1109）低開0.5%﹑中海外（0688）低開0.2%。

能源股方面，中海油（0883）高開1.7%﹑中石油（0857）高開0.9%﹑中石化（0386）平開。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%﹑港交所（0388）低開0.8%﹑友邦（1299）平開。