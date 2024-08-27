劏房問題如何解決？　施永青建議將空置寫字樓改裝成住宅

香港劏房問題相當嚴重，如何解決劏房問題令人費煞思量。中原集團創辦人施永青於旗下報章的專欄內提出，香港不少空置的寫字樓，何不加以利用以安置劏房戶。



施永青於《am730》專欄內指出香港目前約有22萬人，居住在11萬個劏房單位，又指出劏房戶居住環境惡劣，社會引以為恥，政府決心要盡快解決這個已接近積重難返問題。特首李家超在上次施政報告時，已成立一個專責工作組去研究這個問題，只可惜，工作組提出的方案，特首似乎尚未完全收貨，需要發還再議。

施永青指出現實是巧婦難為無米之炊，無論要取締劏房，還是要改善劏房的居住環境，都得找到更多的新房源，才能真正解決問題；否則只會是紙上談兵，於事無補。

他又指出就算即使公屋的供應可以加快，亦一樣解決不了有人想住市區的問題。因為大部分新建的公屋都在新發展區，交通不方便，導致有部分本身有樓住的人，也寧願付出額外的租金，在市區租住劏房，以過他們喜歡過的生活。

將寫字樓改成助住宅租金增加

施永青指出如果政府願意跳出條條框框的約束，這個問題看來難以解決仍是有辨法。香港現時有大量寫字樓空置（空置率高達15%），其中不少都在市區。如果政府肯讓這些空置的寫字樓改裝成合法的劏房——在消防安全與衛生條件上符合基本要求，一定會有很多業主願意花工程費用，令空置單位也可以有租金收益的。

他進一步指出現時非甲級寫字樓月租只是20餘元一方呎，但改成住宅卻可以租30多40元一方呎。這麼大的差距一定可以吸引很多投資者參與。這樣，政府不用花費公帑，就可以調動市場的積極性去解決劏房問題。與其讓這麼多的寫字樓空置，讓資源白白浪費，何不利用它們來安置劏房戶呢？