內需及內房股下瀉　農夫山泉瀉1成　港股全日跌182點失守17700點

美國股市於周二（27日）於窄位上落，道指收市報41250點，升9點，反映科技股走勢的納指升29點，報17754點。亞太區股市方面，日本股市在今日（28日）早段輕微回落。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊均上揚。商品市場方面，紐約期油及期金於亞洲交易時段分別升0.5%及0.25%。



【16:36】港股跌182點

港股低收，全日跌182點，收市報17692點，國指跌80點，報6225點，科指跌55點，報3445點，成交額為939億元。

地產股今日普遍高收，新地（0016）升0.8%，恒地（0012）升1.3%，嘉里（0683）升1.3%，長實（1113）升0.5%，新世界（0017）跌1.4%。

內房股方面，中海外（0688）跌4.6%，潤地（1109）跌5.2%，龍湖（0960）跌2.1%，融創（1918）跌3.1%。

物管股方面，華潤萬象（1209）升3.3%，中海物業（2669）升0.2%，碧桂園服務（6098）跌3.5%，融創服務（1516）跌4.5%。

醫藥股方面，翰森醫藥（3692）逆市升13%，藥明生物（2269）跌1.9%，藥明康德（2359）跌1.5%，石藥（1093）跌2.7%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌10.4%，潤啤（0291）跌3.2%，百威亞太（1876）跌1.3%，蒙牛（2319）跌2.6%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌2%，美團（3690）跌3.2%，小米（1810）升0.4%，京東（9618）升1.8%。

紡織股方面，申洲（2313）跌5.2%，互太紡織（1382）升1.3%，晶苑（2232）升0.8%。

【15:14】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報2837點，跌11點，深成收市報8078點，跌25點，滬深300指數收市報3286點，跌18點。創業板指數收市報1531點，升不足1點。

港股最新報17700點，跌173點。

【13:51】港股曾跌逾200點

港股跌勢在午後加大，曾跌逾200點，最新報17679點，跌195點，國指跌90點，報6215點，科指跌60點，報3440點。

已於中午公布中期業績的申洲（2313），跌幅加劇，最新報62.6元，跌7.6%。

農夫山泉（9633）瀉11.4%。

潤電（0836）跌6.1%。

翰森製藥（3692）增加派息，股價升10.6%，安踏（2020）擬進行總值100億元回購，逆市升4%。

【12:38】港股半日跌173點

港股半日跌173點，中午收市報17700點，國指跌84點，報6222點，科指跌63點，報3437點，成交額為484億元。

農夫山泉（9633）挫11.6%，中午收市報26.7元，蒙牛（2319）跌2.6%，潤啤（0291）跌3.8%，海底撈（6862）跌2.1%。

汽車股方面，中升（0881）挫6.7%，理想汽車（2015）跌5.1%，蔚來（9866）跌3.4%，小鵬（9868）升1.8%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.1%，騰訊（0700）跌1.9%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌0.7%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.7%，友邦（1299）跌不足0.1%，港交所（0388）跌0.9%。

【10:01】港股跌幅擴至64點

港股跌幅略為擴大，最新報17809點，跌64點，國指跌40點，報6265點，科指跌42點，報3458點。

農夫山泉（9633）跌6.1%，報28.35元，理想汽車（2015）跌4.3%，報80.35元，海底撈（6862）跌3.6%，報11.82元。

【09:25】港股低開26點

恒指最新報17847點，低開26點，國指最新報6290點，低開16點，科指最新報3478點，低開22點。

阿里（9988）低開不足0.1%，騰訊（0700）高開0.3%，美團（0700）低開1.3%，京東（9618）高開1.6%，小米（1810）低開0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開7.6%﹑蔚來（9866）低開0.9%﹑小鵬（9868）高開2.3%﹑比亞迪（1211）低開0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.4%，友邦（1299）平開﹑港交所（0388）高開0.2%。

內房股方面，潤地（1109）平開﹑中海外（0688）平開﹑龍湖（0960）平開。

物管股方面，華潤萬象（1209）高開5.6%﹑中海物業（2669）高開2.6%﹑碧桂園服務（6098）平開。