上證再低收　深成升75點　港股最新轉升71點｜持續更新

美國股市於周三（28日）低收，三大指數跌幅介乎0.39%至1.12%，其中反映科技股走勢的納指跌198點。亞太區股市方面，日本及台灣股市於今日（29日）早段下跌，其中台股跌約1%。商品市場方面，紐約期金升0.3%，紐約期油各0.16%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣均向下。



【15:12】港股最新跌71點

內地股市走勢個別，上證收市報2823點，跌14點，深成收市報8154點，升75點，滬深300指數收市報3277點，跌8點，創業板指數收市報1541點，升9點。

港股最新報17763點，升71點。

【13:16】港股最新跌31點

港股跌幅午後收窄，恒指最新報17660點，跌31點，國指跌26點，報6199點，科指無升跌，報3446點。

蒙牛（2319）升9.8%，美團（3690）升9.5%。

內需及消費股方面，海底撈（6862）升4.9%，潤啤（0291）升4.6%﹑農夫山泉（9633）升2.2%，康師傅（0322）升2.2%。

【12:15】港股半日跌115點

港股半日跌115點，報17576點，國指跌58點，報6167點，科指跌24點，報3421點，成交額為576.5億元。

內銀股處於弱勢，交行（3328）跌6.1%，中午收市報5.8元，建行（0939）跌4.1%，工行（1398）跌3.8%，中行（3988）跌3.3%，招行（3968）跌3.6%。

油股亦向下，中海油（0883）跌1.6%，中石油（0857）跌1.4%，中石化（0386）跌2.1%。

內險股方面，平保（2318）跌1.7%，太保（2601）跌1.6%。人保（1339）升5.1%，旗下財險（2328）逆市升3%。

汽車股方面，理想汽車（2015）曾失守70元，中午收市報72.8元，跌10.2%。蔚來（9866）跌6%，小鵬（9868）跌6.3%，吉利（0175）跌0.5%。

比亞迪（1211）跌2.2%，比亞迪電子（0285）瀉8.3%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.6%，騰訊（0700）跌0.2%，美團（3690）逆市飆9.5%，中午收市報112.6元。小米（1810）跌1.7%，京東（9618）跌1.5%。

金融股方面，滙豐（0005）及友邦（1299）均跌0.6%，港交所（0388）升0.9%。

申洲（2313）曾低見55.9元，為逾1年新低，中午收市報60元，跌6.6%。

【10:32】港股跌146點

港股跌幅擴大，恒指最新報17545點，跌146點，國指跌69點，報6156點，科指跌60點，報3385點。

比亞迪電子（0285）跌13.6%，理想汽車（2015）跌11.2%，申洲國際（2313）跌10.8%。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌2.6%，金沙（1928）跌2.5%。

【09:25】港股低開78點

恒指最新報17614點，低開78點，國指最新報6191點，低34開點，科指最新報3388點，低開56點。

阿里（9988）低開2%﹑騰訊（0700）低開1.1%﹑美團（3690）高開7%﹑小米（1810）低開1.5%﹑京東（9618）低開2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開11.8%﹑蔚來（9866）低開3.5%﹑小鵬（9868）低開7.3%﹑比亞迪（1211）低開1.9%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.5%﹑潤啤（0291）高開0.4%﹑蒙牛（2319）低開0.8%。

金融股方面，交行（3328）低開0.3%﹑滙豐（0005）低開0.1%﹑友邦（1299）低開不足0.1%﹑港交所（0388）低開0.3%。