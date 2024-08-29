港股跌幅擴至146點　比亞迪電子瀉逾13%　申洲再跌1成｜持續更新

美國股市於周三（28日）低收，三大指數跌幅介乎0.39%至1.12%，其中反映科技股走勢的納指跌198點。亞太區股市方面，日本及台灣股市於今日（29日）早段下跌，其中台股跌約1%。商品市場方面，紐約期金升0.3%，紐約期油各0.16%。匯市方面，美元兌日圓﹑英鎊及歐元等主要貨幣均向下。



【10:32】港股跌146點

港股跌幅擴大，恒指最新報17545點，跌146點，國指跌69點，報6156點，科指跌60點，報3385點。

比亞迪電子（0285）跌13.6%，理想汽車（2015）跌11.2%，申洲國際（2313）跌10.8%。

濠賭股方面，銀娛（0027）跌2.6%，金沙（1928）跌2.5%。

【09:25】港股低開78點

恒指最新報17614點，低開78點，國指最新報6191點，低34開點，科指最新報3388點，低開56點。

阿里（9988）低開2%﹑騰訊（0700）低開1.1%﹑美團（3690）高開7%﹑小米（1810）低開1.5%﹑京東（9618）低開2.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開11.8%﹑蔚來（9866）低開3.5%﹑小鵬（9868）低開7.3%﹑比亞迪（1211）低開1.9%。

內需及消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.5%﹑潤啤（0291）高開0.4%﹑蒙牛（2319）低開0.8%。

金融股方面，交行（3328）低開0.3%﹑滙豐（0005）低開0.1%﹑友邦（1299）低開不足0.1%﹑港交所（0388）低開0.3%。