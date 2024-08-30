國泰：2030年增SAF使用量至總耗油量10%　料成本持續下降｜ESG+

為達到可持續發展，國泰航空（0293）可持續發展總經理張承恩表示表，公司一直致力提高燃油效益，目標是到2030年，將「可持續航空燃料」（Sustainable Aviation Fuels，SAF）的使用量，提升至總燃油消耗量10%，及於2050年實現碳中和。



料SAF使用量會持續增加

張承恩指，航空業界一直尋求替代能源，以推動減碳，而SAF被視為未來數十年航空業運作中最重要的減碳方案。視乎所採用的技術及材料，可持續航空燃料相對於傳統飛機燃料能減少超過80%生命週期的碳排放。

不過目前國泰SAF使用量僅為0.03%，而SAF價格比傳統航空燃油高3至5倍。張承恩指，SAF的供應量仍然偏低，但相信隨著使用量提高，規模經濟及科技的發展下，成本會逐步下降，供應量僧逐步增加，使用量會在未來加快提高。

至於會否影響票價，張承恩稱目前使用量非常低，對票價未有影響，又相信長遠成本會持續下降，加上政府或有政策推出，但見前未有估計，SAF使用量提高後，2030年時會否對票價有影響。

她又指，集團推出「企業可持續航空燃油計劃」後，受到企業及貨運業的客戶支持，客戶可通過額外支付，去抵銷源自商務旅行或貨運的碳排放，同時支持國泰增加對SAF的使用量。

張承恩指，SAF被視為未來數十年航空業運作中最重要的減碳方案。（許世豪攝）

尋找替代方案「減塑」

另外，集團亦推動循環經濟及減塑之旅，張承恩表示，2019至2022年間，已減少56%一次性塑膠，被取締的高用量的一次性塑膠製品包括膠杯、餐具、沙律碗蓋、攪拌棒等。

她表示，目前集團目標是，2025年乘客使用的一次性塑膠製品，由目前的3件減少至1.5 件，正研究改變毛毯的包裝及尋找杯麵蓋及雪糕羹的替代方案。

至於其他減廢舉措，亦包括捐贈逾210噸食品和飲品予惜食堂及樂餉社，亦向消費者提供「自選美膳」服務，以減少浪費食物等。張承恩指目前「自選美膳」服務僅提供予商務客，未來會擴展至其他客戶。