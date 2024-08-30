恒指曾飆逾400點　再傳救市措施內房股起哄　潤地飆8%｜持續更新

港股8月最後交易日，高開8點後，早段漲幅擴大，上試萬八關。「ATMX」齊揚，車股強勢升逾半成。



【14:22】內房股造好

恒指一度升逾400點後回順，現報18112點，升326點或1.83%，而國指及科指則分別漲1.87%及3.64%。

內地再傳救市消息，內房相關板塊起哄，華潤萬象生活﹙1209﹚飆11.3%、潤地﹙1109﹚飆8.2%、龍湖﹙0960﹚飆7.2%、中海外﹙0688﹚升6.7%。

理想重上80元關，現升10%至80.5元。

美團、阿里巴巴、小米、騰訊分別升3.88%、3.73%、3.71%、1.96%。

【13:05】恒指企穩1800點 內房股造好

恒指午後現升323點，報18109點；科指升130點或3.8%，報3590點。

外電消息傳出，內地考慮下調存量房貸利率 允許轉按揭，內房股造好。龍湖（0960）現升6.7%，世茂（0813）漲8.8%，萬科（2202）飆升15.8%，華潤置地（1109）升7.5%，越秀（0123）升7.7%。

離岸人民幣兌美元，現報7.0813兌一美元。上午兌美元曾升穿7.08水平，最強見7.0752兌一美元，創2023年6月來日內最強。

【12:13】恒指企穩1800點

港股重上萬八點，截至中午收市，恒指升313點或1.76%，報18100點；國指升117點或1.89%，報6364點；科指升105點或3.05%，報3566點。半日成交額達675億元。

理想汽車一度重上80元，半日收報79.7元，升8.95%，為表現最佳藍籌股。

重磅科技股方面，小米﹙1810﹚、美團﹙3690﹚、京東﹙9618﹚、阿里巴巴﹙9988﹚及騰訊﹙0700﹚分別升3.9%、3%、2.8%、1.8%及1%。

【11:20】恒指企穩1800點

港股重上萬八點，恒指現報18052點，升266點或1.5%；國指報6347點，升100點或1.61%；科指報3550點，升88點或2.57%。大市成交額達561億元。

昨日大瀉的理想﹙2015﹚今日急反彈，現報79.5元，升8.68%，另一重磅電動車股比亞迪﹙1211﹚亦升6.23%至241.58元。

另外，中國人壽﹙2628﹚及中國平安﹙2318﹚分別升6.07%及4.57%。

另邊廂，招行﹙3968﹚一度瀉近3%，現報33.2元，跌1.77%。

【10:05】恒指漲222點 報18008點

恒指升破萬八關，升222點，報18008點。科指升77點，報3538點。

【09:50】恒指漲幅擴至171點

恒指漲幅擴至百點，最新報17964點。

美團（3690）漲3.1%、小米（1810）漲3.3%續強勢。騰訊（0700）升1.3%、阿里（9988）轉升0.8%

理想汽車（2015）漲幅擴大，揚升6.6%；小鵬（9868）與蔚來（9866）均升5.6%。

【09:25】港股高開8點

恒指開報17794點，高開8點，國指最新報6254點，高開7點，科指最新報3476點，高開14點。

科技股方面，美團（3690）績後延續強勁，升1.0%，報116.9元；騰訊（0700）平開報377.6元；阿里（9988）低開0.4%，報78.7元。

車股昨日震蕩後喘定，理想汽車（2015）升4.4%，報76.4元；小鵬（9868）升3.9%，報30.6元；蔚來（9866）升3.5%，報31.4元。

金融股方面，中銀香港（2388）績後升3.6%，報24.5元；中國銀行（3988）升0.3%，報3.6元。