恒指重上萬八關 蔚小理揚逾半成 中銀香港績後升4%｜持續更新
撰文：鄭文玥
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港股8月最後交易日，高開8點後，早段漲幅擴大，上試萬八關。「ATMX」齊揚，車股強勢升逾半成。
【10:05】恒指漲222點 報18008點
恒指升破萬八關，升222點，報18008點。科指升77點，報3538點。
【09:50】恒指漲幅擴至171點
恒指漲幅擴至百點，最新報17964點。
美團（3690）漲3.1%、小米（1810）漲3.3%續強勢。騰訊（0700）升1.3%、阿里（9988）轉升0.8%
理想汽車（2015）漲幅擴大，揚升6.6%；小鵬（9868）與蔚來（9866）均升5.6%。
【09:25】港股高開8點
恒指開報17794點，高開8點，國指最新報6254點，高開7點，科指最新報3476點，高開14點。
科技股方面，美團（3690）績後延續強勁，升1.0%，報116.9元；騰訊（0700）平開報377.6元；阿里（9988）低開0.4%，報78.7元。
車股昨日震蕩後喘定，理想汽車（2015）升4.4%，報76.4元；小鵬（9868）升3.9%，報30.6元；蔚來（9866）升3.5%，報31.4元。
金融股方面，中銀香港（2388）績後升3.6%，報24.5元；中國銀行（3988）升0.3%，報3.6元。