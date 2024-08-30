WeChat Pay HK遭金管局罰款87.5萬　涉未有健全和適當管控制度

香港金融管理局今日宣布已根據《支付系統及儲值支付工具條例》（香港法例第584章）（《支付條例》）完成對WeChat Pay Hong Kong Limited （WPHK） 的調查及紀律處分程序。金融管理專員對WPHK 違反《支付條例》第8Q條，未能符合其附表3第2部第6(2)(b)條的最低準則，處以87.5萬元罰款。

金管局，是次紀律處分行動是根據WPHK自行通報及金管局的進一步調查的結果而作出的。該局發現在2016年8月25日至2021年10月24日期間，WPHK未有健全和適當的管控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（儲值支付工具持牌人適用）（《指引》）有關段落。

金管局︰WPHK管控制度涉兩個範疇缺失

金管局又指，WPHK的管控制度涉及兩個範疇的缺失，包括在發生觸發事件時對客戶進行盡職審查；及就高風險情況採取嚴格盡職審查以減低洗錢或恐怖分子資金籌集的風險。

在決定上述的紀律處分行動時，金融管理專員稱，已考慮所有有關情況及因素，包括調查結果的嚴重性；需要向業界傳遞明確的阻嚇訊息，以表明有效管控措施及程序在應對洗錢及恐怖分子資金籌集風險方面的重要性；WPHK在得悉金管局所指出的缺失後已採取補救措施，以及加強其相關的管控制度；WPHK主動透過自行通報機制向金管局通報並指出其缺失；以及WPHK過往並無遭受紀律處分的紀錄，並以合作態度解決金管局的關注事項。

金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，儲值支付工具持牌人應對可能存在高洗錢及恐怖分子資金籌集風險的客戶，實施嚴格審查措施，並須確保有關審查措施能有效管理洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

WeChat Pay HK︰善後機制已平穩運作近三年

WeChat Pay HK回應指，一直與監管機構緊密配合，相關個案發生於2016年8 月至2021 年10月期間，在知悉「增強型盡職調查」（Enhanced Due Diligence）的不足之後，公司已自行通報並在金管局的指引下進行了補救，加強相關環節的管控制度。改善後的機制已平穩運作近三年。

該公司補充，本次涉及的「增强型盡職調查機制」不涉及用戶資金安全及服務的日常使用。WPHK具備金融級別的高規格安全保障系統，通過7X24小時全方位的智能防護屏障，保障用戶的資金與信息安全。