滙豐WPB行政總裁馬勵濤將離任　彭博指勢成國際銀行搶手貨

艾橋智今日（2日）正式出任滙豐（0005）行政總裁。該行於上周公布，包括曾被視為行政總裁人選之一的財富管理及個人銀行行政總裁馬勵濤等3名高層將離任。外電指出馬勵濤將成為國際銀行招攬對象。



據滙豐日前公布，馬勵濤今年仍會留在滙豐，以顧問身份支援新任環球財富管理及個人銀行（WPB）行政總裁，並將於明年度完「花園假期（Garden leave）」後離開集團。

《彭博》引述消息人士指，不少滙豐資深同事都知悉馬勵濤與艾橋智合不來。報道引述「曾與艾橋智、馬勵濤共事的人士」指，無論是誰錯過集團CEO職位，都不太可能再在滙豐待多久。

滙豐拒絕評論。

去年財富與私銀部門稅前利潤達115億美元

現年56歲的馬勵濤為葡萄牙人，在滙豐工作9年，迅速晉升並接管佔集團40%收入的財富與私人銀行部門。在他的帶領下，該部門的稅前利潤在去年增加兩倍多，達到115億美元。他在給員工的備忘錄中表示：「我已經決定，現在是我迎接新機會的適當時機。」他指出，他計劃利用「我在這裏的經驗和建立的關係，並將帶着它們繼續前進」。

報道指，在滙豐長達數月的CEO物色過程中，滙豐員工可明顯感受到馬勵濤、艾橋智兩人不同的管理風格。艾橋智為人低調，這位黎巴嫩出生的銀行家沒有LinkedIn個人資料，而外界認為馬勵濤有時似乎在進行類似「總統競選」的活動。熟悉兩人的人士表示，艾橋智被視為合群與協作的人，馬勵濤則以較為直接見稱。

馬勵濤任內滙豐收購印度及新加坡財富管理業務

滙豐2021年將大部分高層轉移到最重要的市場工作，馬勵濤同年舉家遷往香港。在過去數年，馬勵濤是該行執行亞洲主軸策略的核心人物，包括參與滙豐亞洲地區對財富和保險業務的幾次補強收購。

在馬勵濤任內，滙豐收購了印度和新加坡的財富管理業務，最近又完成收購花旗集團在中國的零售財富業務組合。

市場人士認為馬勵濤具潛力於未來在滙豐的競爭同業候選CEO。加拿大皇家銀行資本市場（RBC Capital Markets）分析師Benjamin Toms指，馬勵濤已在市場上獲得大量曝光率，「而你往往只會把曝光率給予你信任的人」。Toms又說：「如果他在其他歐洲銀行出現，我也不會感到驚訝」。