港股9月首個交易日低收　全日挫近300點　新世界領地產股紛紛向下

美股於上周五（30日）高收，三大指數升介乎0.55%至1.13%，其中道指再創新高。亞太區股今日（2日）早段上揚，其中日股升逾200點。匯市方面，美元兌日圓企穩146水平。



【16:32】港股全日跌近300點

港股在9月首個交易日低收，全日跌近300點，當中中港兩地地產股表現疲弱。

恒指收市報17691點，跌297點，國指跌119點，報6211點，科指跌74點，報3486點，成交額為1,129億元。

地產股表現疲弱，新世界（0017）瀉13%，為表現最佳藍籌，收市報6.83元，新地（0016）跌2.5%，長實（1113）跌2.2%，恒地（0012）跌1.9%，嘉里（0683）跌1.6%，信置（0083）跌1.7%。

內房股亦低收，潤地（1109）跌5.4%，中海外（0688）跌4.7%，龍湖（0960）跌3.9%，雅居樂（3383）跌4.7%。

物管股方面，碧桂園服務（6098）跌6.9%，雅生活服務（3319）跌3.9%，華潤萬象（1209）跌7.1%，中海物業（2669）跌1.5%，融創服務（1516）跌4.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌2.4%，騰訊（0700）跌1.1%，美團（3690）跌1.6%，小米（1810）跌2.3%，京東（9618）跌2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌4.7%，小鵬（9868）跌0.8%，蔚來（9866）跌4.9%，比亞迪（1211）跌2.6%。

【15:11】港股跌321點

內地股市低收，上證收市報2811點，跌31點，深成收市報8172點，跌176點，滬深300指數收市報3265點，跌56點，創業板指數收市報1536點，跌43點。

港股方面，恒指最新報17667點，跌321點。

【13:45】港股跌幅收窄至不足300點

港股跌幅午後收窄至不足300點，恒指最新報17713點，跌275點，國指跌105點，報6225點，科指跌60點，報3500點。

內房股普遍下挫，潤地（1109）跌4.7%，中海外（0688）跌5.2%。

物管股亦受壓，華潤萬象（1209）跌6.2%，碧桂園服務（6098）跌6.3%。

內需及消費股方面，百威亞太（1876）跌4.6%。

【12:23】港股半日跌318點

港股半日跌318點，中午收市報17670點，國指跌118點，報6212點，科指跌64點，報3495點，成交額為644億元。

地產股今早表現疲弱，新世界（0017）瀉13.4%，新地（0016）跌2.7%，長實（1113）跌2.9%，恒地（0012）跌2.3%，信置（0083）跌2%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.8%，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）跌0.2%，小米（1810）跌1.7%，京東（9618）跌2.4%。

金融股方面，滙豐（0005）跌0.9%，友邦（1299）跌1.5%，港交所（0388）跌1.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）跌3.7%﹑蔚來（9866）瀉6.3%，小鵬（9868）跌0.2%，比亞迪（1211）跌2.7%。

手機設備股方面，比亞迪電子（0285）跌4.3%，舜宇光學（2382）跌2.2%，瑞聲（2018）跌1.1%。

【10:25】大市曾失守17700點

內銀股續處於弱勢，中行（3988）跌1.1%﹑建行（0939）跌2.2%﹑工行（1398）跌2.9%﹑農行（1288）升2.6%。

港股方面，大市曾失守17700點，收市報17704點，跌284點，國指跌111點，報6219點，科指跌64點，報3496點。

比亞迪電子（0285）瀉半成，報27.2元。

【09:43】港股險守17770點

港股跌幅擴大至逾200點，恒指最新報17770點，跌219點。

今早人民幣轉弱兼失守7.1，在岸價最新報7.1028，跌128點子。

地產股今早明顯處於弱勢，新世界（0017）瀉13.9%，股價曾跌至逾1年低位，新地（0016）跌2%，長實（1113）跌1.4%。

【09:25】港股低開126點

恒指最新報17862點，低開126點，國指最新報6279點，低開51點，科指最新報3539點，低開20點。

新世界（0017）預告去年轉蝕最多200億元，股價明顯受壓，低開3.9%，最新報7.54元。

其他地產股方面，長實（1113）低開0.2%﹑新地（0016）低開0.7%﹑恒地（0012）低開0.4%﹑嘉里（0683）平開。

科技股方面，阿里（9988）低開0.1%，騰訊（0700）低開0.5%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.2%，報67.8元。