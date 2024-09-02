瑞銀預期MSCI中國今年仍有10%上升空間　內房未企穩料有政策支持

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪表示，未來3至6個月，預計MSCI中國仍有10%的上行空間，大部分來自於企業利潤增加的貢獻，這主要考慮到下半年相較去年同期基數較低的因素，同時，政府財政支出基數也較低，預計今年下半年將加快，包括地方政府專項債，有利支持經濟及市場氣氛。另外，美國聯儲局預計下半年啟動減息，隨著美元匯率回軟，有利資金流入新興市場，當中外資也有機會流入中國市場。



看好高分紅股及互聯網板塊

板塊配置方面，會看好高分紅股票，包括國有大行及公用股。瑞銀首選互聯網、科技設備及教育股等。目前中國經濟正在轉型，由過往依賴房地產等拉動，轉向更多依賴消費及高端製造業等。這些新興行業由於涉及較多研發費用的投入，股本回報率（ROE）不高，並且逐年回落中，但行業回購及併購持續，則有助ROE 的提升及利好股市表現。

瑞銀首選互聯網、科技設備及教育股等。（視覺中國）

內房市場方面，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，目前內房市場仍未企穩，預計政府將出台更多支持政策。

瑞銀投資銀行大中華房地產投資研究主管林鎮鴻表示，參考本港及美國等地經驗，內房面臨樓價下跌及庫存過高兩大問題，當中三四線城市有望2026年尾完成去庫存，整體內房市場何時企穩，並需視乎何時租金回報率，能夠高於按揭利率。