[只此一場] 醒你逆市心水股，跑贏第四季股市 選股不再是難題!

2024上半年股市動盪不斷，投資者又該如何突圍，於大市中尋找機遇？「Talk Talk 投資講座：港股財報選股策略」，兩位投資專家將親授財報選股秘技，並分析大市走勢如何影響港股動態，同時大派心水逆市股，助你部署下半年投資策略！



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活動詳情︰

日期︰2024年9月7日（星期六）

時間︰14:30-17:00

地點：九龍尖沙咀漆咸道南 67-71 號安年大廈

*完成講座即送日本稀少糖奶黃月餅，名額有限，送完即止

投資專家（排名不分先後）：

上市公司主席 - Laurence Chan

凱基KGI投資策略部主管 - 溫傑

嘉賓背景：

- 上市公司主席 - Laurence Chan

Laurence是一位經驗豐富的企業家，曾擔任多間上市公司主席、執行董事及第二股東。他還創辦了一家擁有超過100名員工的醫護集團。作為一位80後多元化組合企業家，他的投資項目涉獵醫療、房地產、建築等領域。

Laurence專研投資逾15年，主力經營實業及價值投資。他自創了5S長勝揀股策略，擅長以生意思維與精準計算方法抽出長勝股票，以小本賺高利。每年均洞察到10至20隻具升值潛力的股票，例如2021年部署6個月時間看準時機買入醫療股大收700萬利息。他曾與多家上市公司股權融資，創下以億計出售股權的經驗。

他目前致力於股票教學，並分享他的投資經驗。他的熱誠和豐富的經驗，使他成為一位優秀的股票教練，深受學員的喜愛和尊重。

- 凱基KGI投資策略部主管 - 溫傑

溫傑為香港著名財經評論員，現職於凱基亞洲，帶領研究部分析環球經濟及金融市場走勢。除定期的投資報告，他亦為不同媒體撰寫投資及基金分析文章及專欄，並為投資講座擔任主講嘉賓。

溫先生擁有超過20年環球市場分析及投資經驗，曾為光大證券國際的策略師及代言人，亦曾於匯豐銀行擔任投資顧問，為高端客戶提供市場分析及管理投資組合。溫先生早年曾分別於大福歷斯頓（現為海通證券）及花旗銀行擔任研究部經理及投資策略師。

溫先生畢業於香港大學，持有工商管理(會計及金融)榮譽學士學位。

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