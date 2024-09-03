7大內銀全線下挫2%以上　農行瀉半成最傷｜持續更新

周一（2日）為美國勞動節假期，當地金融市場休市。亞太區股市今日（3日）早段普遍上揚，其中日本股市升逾200點。匯市方面，美元兌歐元﹑日圓及英鎊等主要貨幣於上揚，其中兌日圓重上147關。商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油升0.5%，金價則未見太大變化。



【10:42】港股轉升1點

內銀股普遍向下，建行（0939）跌2%﹑工行（1398）跌2.7%﹑中行（3988）跌2.6%﹑農行（1288）跌5.4%﹑郵儲行（1658）跌2.2%﹑招行（3968）跌3%﹑交行（3328）跌4.3%。

港股轉升，最新報17693點，升1點。

【09:59】港股最新跌80點

港股跌幅加大，恒指最新報17611點，跌80點，國指跌25點，報6185點，科指升1點，報3487點。

地產股方面，新世界（0017）未止跌，最新報6.66元，跌2.5%。長實（1113）跌1.3%，新地（0016）跌0.4%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升1%。

【09:25】港股低開26點

恒指最新報17665點，低開26點，國指最新報6204點，低開7點，科指最新報3486點，平開。

地產股經過昨日下挫後，今早喘定，新世界（0017）平開﹑新地（0016）低開0.1%﹑長實（1113）平開﹑恒地（0012）平開。

科技股方面，阿里（9988）高開0.2%﹑騰訊（0700）高開不足0.1%﹑美團（3690）高開0.3%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）平開。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開0.2%﹑潤啤（0291）低開0.2%﹑蒙牛（2319）平開。

金融股方面，港交所（0388）高開0.2%﹑滙豐（0005）低開0.1%﹑友邦（1299）高開不足0.1%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）平開﹑中海外（0688）平開。