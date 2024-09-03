滙豐調查｜近6成富裕投資者料退休續工作　不足30%有傳承計劃

香港人熱愛工作已為世人所認識，有調查更顯示，擁有10萬美元至200萬美元可投資資產的富裕投資者，更有退而不休的傾向。滙豐發表《生活質素報告》，發現近半香港富裕投資者未就退休作出充份準備，並且有近6成受訪者預料會退休後繼續工作。



報告訪問了來自全球11個市場﹑合共1.1萬名不同世代擁有10萬至200萬美元可投資資產的富裕投資者，以了解受訪者對身體﹑心理及財務健康三方面的看法，及了解他們如何定義良好生活質素。其中香港受訪者數目為1,700人。

報告指出香港的生活質素總分為73分，比去年上升5分，並貼近全球平均分的76分。

僅27%受訪者有傳承計劃

在退休規劃方面，47%香港受訪者指他們並未就退休作充份準備，58%預計他們會在退休後繼續工作。

有73%香港受訪者認同及早規劃傳承的重要性，不過只有27%人有傳承計劃。

報告發現香港受訪者對退休生活的最大憂慮分別為健康轉差（49%）、醫療費用上升（41%）及生活成本上漲（32%）。研究發現，有就自己財務需要和目標作規劃的受訪者對自己生活質素的滿意度，比其他受訪者平均高出50%。

全球投資者三分一配置現金

調查又發現，全球富裕投資者將其投資組合近三分之一配置為現金，但計劃在明年調整投資組合的受訪者表示，他們會將手持現金逾半用於投資。