恒指公司指用自下而上指數角度　大市目標22621點　潛在升幅26%

恒生指數公司在網誌稱，指出若採用自下而上的角度作估算，截至今年8月底的恒指目標價為22621點，具有26%上升空間。



恒指公司指出，指數目標通常是以自上而下的角度作估算，當中涉及預測遠期倍數，例如整體市場的市盈率，但亦可由下而上的角度來估算指數目標，以便滙集指數成份股的目標價上漲潛力。

恒指公司表示，根據《彭博》的股票目標價，截至今年8月底，恒指、國指和科指自下而上估算的指數目標分別估算為22621點、7962 點、4767點，意味着基本情況下，指數分別有26%、26%和34%的上升空間，反映市場指數前景較正面樂觀。

自下而上指標目的源自個股觀點

有見於自下而上的指數目標長期相對樂觀，因此使用指數上升空間的百分比變化（即樂觀情緒變幅）以標準化z分數（z-scores），來衡量隱含的12個月指數前景。截至8月底的旗艦指數中，與其歷史平均值相比，恒指和國指未來12個月的前景均較其長期歷史平均值更樂觀。

由於自下而上的指數目標源自於個股觀點，因此所得的指數觀點將與個股觀點更加一致。對於恒指而言，在基本情況下82隻成份股的潛在上升空間推測指數有26%的潛在上升空間，範圍介乎-5%至+62%。國指方面，基本情況下50隻成份股推測指數有26%的潛在上升空間，範圍介乎-7%至+64%。至於科指方面，基本情況下30隻成份股推測指數有34%的潛在上升空間，範圍介乎-3%至+79%。