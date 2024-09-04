亞太區股市下挫　台股及日股瀉逾4%　日經險守37000點｜持續更新

美國最新公布8月份製造業數據為47.2，不及市場預期，再次引發投資者對當地經濟陷入滯脹憂慮，加上Nvidia（英偉達）據報收到美國司法部傳票，涉及反壟斷調查，相關負面消息促使美股於周二（3日）假期復市後大跌。道指收市報40936點，跌626點，標普指數跌119點，報5528點，納指跌577點，報17136點。



【14:14】亞太區股市普遍下挫

日本股市受到隔晚美股下挫拖累，曾瀉逾1,700點及失守37000點，收市報37047點，挫1,638點或4.2%。表現僅優於台灣股市。台灣加權指數全日跌999點或4.5%，收市報21092點。韓股跌83點或3.5%，報2580點。

【13:30】港股最新跌224點

港股跌幅在午後略為擴大，恒指最新報17427點，跌224點，國指跌79點，報6124點，科指跌23點，報3472點。

中石油（0857）及中海油（0883）分別跌6.5%及6.1%。

地產股方面，新世界（0017）跌3.7%，報6.6元。

【12:29】恒指半日跌189點

港股今早曾跌逾300點，恒指中午收市報17462點，跌189點，國指跌68點，報6135點，科指跌14點，報3482點，成交額為532億元。

三桶油今早表現疲弱，中石油（0857）跌5.9%，中海油（0883）跌5.6%，中石化（0386）跌2.9%。

金礦股亦回落，紫金（2899）跌5.4%，招金（1818）跌2.5%，山東黃金（1787）跌1.5%。

資源股方面，江西銅（0358）跌2.2%，中鋁（2600）跌3.1%，洛陽鉬業（3993）跌5.8%。

科技股方面，阿里（9988）升0.3，騰訊（0700）跌1.2%，美團（3690）升0.5%，小米（1810）跌2.7%，京東（9618）升1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）跌1.8%，中午收市報66.75元，友邦（1299）跌0.9%。

【11:37】港股跌幅收窄至約200點

港股跌幅收窄至約200點，恒指最新報17449點，跌201點，國指跌74點，報6129點，科指跌3478點，跌18點。

藥明系逆市上揚，藥明康德（2359）升3.6%，藥明生物（2269）升1.5%。

【10:13】港股跌幅擴至逾300點

港股跌幅擴大至逾300點，最新報17343點，跌307點，國指跌115點，報6087點，科指跌55點，報3441點。

中石油（0857）跌4.5%，中海油（0883）跌4.2%，中石化（0386）跌3.2%。

中鋁（2600）跌3.5%，江西銅（0358）跌2.8%。

【09:55】港股跌幅擴至258點

港股跌勢加劇，恒指最新報17393點，跌258點，國指跌92點，報6111點，科指跌41點，報3454點。

油股今早普遍下挫，中海油（0883）跌4.9%，中石油（0857）跌4%，中石化（0386）跌3.2%。

金礦股方面，紫金（2899）跌3.9%，招金（1818）跌0.5%。

【09:24】港股低開176點

恒指最新報17474點，低開176點，國指最新報6139點，低開63點，科指最新報3467點，低開29點。

阿里（9988）低開0.9%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）平開﹑小米（1810）低開1.9%﹑京東（9618）低開0.8%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1%﹑友邦（1299）低開1.9%﹑港交所（0388）低開0.3%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.6%﹑潤啤（0291）低開0.4%﹑蒙牛（2319）低開0.5%。

汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.5%﹑理想汽車（2015）低開1.5%﹑小鵬（9868）高開1.2%。

【09:02】日股跌勢加劇至1500點

日股跌勢加劇，最新報37180點，瀉1,505點。

【08:52】日股早段曾瀉逾1200點

亞太區股市今日（4日）早段走勢亦受到美股下挫波及，其中日本股市曾瀉逾1,200點。日經指數最新報37492點，跌1,193點。

匯市方面，美元兌日圓再次失守145關，最新報144.95，跌0.36%。歐元兌美元最新報1.1049，升0.05%。每百日圓兌港元最新報5.367。

商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶報70.08美元，跌0.37%，紐約期金每盎司報2,524美元，升0.04%。