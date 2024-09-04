港股跌至逾300點 資源股下挫 中鋁跌3.5%｜持續更新
美國最新公布8月份製造業數據為47.2，不及市場預期，再次引發投資者對當地經濟陷入滯脹憂慮，加上Nvidia（英偉達）據報收到美國司法部傳票，涉及反壟斷調查，相關負面消息促使美股於周二（3日）假期復市後大跌。道指收市報40936點，跌626點，標普指數跌119點，報5528點，納指跌577點，報17136點。
【10:13】港股跌幅擴至逾300點
港股跌幅擴大至逾300點，最新報17343點，跌307點，國指跌115點，報6087點，科指跌55點，報3441點。
中石油（0857）跌4.5%，中海油（0883）跌4.2%，中石化（0386）跌3.2%。
中鋁（2600）跌3.5%，江西銅（0358）跌2.8%。
【09:55】港股跌幅擴至258點
港股跌勢加劇，恒指最新報17393點，跌258點，國指跌92點，報6111點，科指跌41點，報3454點。
油股今早普遍下挫，中海油（0883）跌4.9%，中石油（0857）跌4%，中石化（0386）跌3.2%。
金礦股方面，紫金（2899）跌3.9%，招金（1818）跌0.5%。
【09:24】港股低開176點
恒指最新報17474點，低開176點，國指最新報6139點，低開63點，科指最新報3467點，低開29點。
阿里（9988）低開0.9%，騰訊（0700）低開1.1%，美團（3690）平開﹑小米（1810）低開1.9%﹑京東（9618）低開0.8%。
金融股方面，滙豐（0005）低開1%﹑友邦（1299）低開1.9%﹑港交所（0388）低開0.3%。
消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.6%﹑潤啤（0291）低開0.4%﹑蒙牛（2319）低開0.5%。
汽車股方面，比亞迪（1211）低開0.5%﹑理想汽車（2015）低開1.5%﹑小鵬（9868）高開1.2%。
【09:02】日股跌勢加劇至1500點
日股跌勢加劇，最新報37180點，瀉1,505點。
【08:52】日股早段曾瀉逾1200點
亞太區股市今日（4日）早段走勢亦受到美股下挫波及，其中日本股市曾瀉逾1,200點。日經指數最新報37492點，跌1,193點。
匯市方面，美元兌日圓再次失守145關，最新報144.95，跌0.36%。歐元兌美元最新報1.1049，升0.05%。每百日圓兌港元最新報5.367。
商品市場方面，於亞洲交易時段，紐約期油每桶報70.08美元，跌0.37%，紐約期金每盎司報2,524美元，升0.04%。