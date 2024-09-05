颱風摩羯｜天文台改掛8號風球　港股明日會否開市？　一文睇清

「摩羯」昨晚（4日）增強為超強颱風，預計今晚至明早在本港西南300公里左右掠過。天文台於今日（5日）晚上6時20分宣布改發八號烈風或暴風信號。颱風襲港下，明日（6日）港股市場又如何作出安排？



根據港交所（0388）網頁指出，若八號(或以上)颱風信號/ 極端情況/ 黑色暴雨警告於開市前時段開始前發出，如在當日上午7時或之前解除信號/ 極端情況/ 警告，交易將如常進行。

假若相關颱風信號於上午7時後至9時期間解除，開市前時段將被取消。早上交易時段則在颱風信號解除後2小時恢復交易(恢復交易的開始時間須為整點或30分)。 (例︰若信號/ 極端情況/ 警告於上午7時15分解除，早上交易時段將於上午9時30分開始。若信號/ 極端情況/ 警告於上午7時30分解除，早上交易時段將於上午9時30分開始。)

若中午12時後解除信號會全日停市

港交所又指出，若颱風信號於上午9時後至11時期間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將如常於下午1時開始。

如颱風信號於上午11時後至11時30分期間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午1時30分開始。

港交所表示，颱風信號於上午11時30分後至中午12時期間解除，開市前時段及早上交易時段將被取消。下午交易時段將於下午2時開始。假若颱風信號於當日中午12時後始解除，會全日停止交易。

至於天文台對熱帶氣旋情況的最新預測，可以在此網頁內查閱。