港股高開12點　滙豐揚0.6%　中海油輕微反彈｜持續更新

美國股市於周三（4日）暫時喘定，不過當地最新公布的7月份職位空缺數目不及預期，同時聯儲局最新公布的褐皮書指出，部份美國企業不再填補職位空缺，以及透過自然流失以減少職位數目，均促使市場人士對當地經濟前景的關注。美股三大指數走勢個別，其中道指升38點，納指及標普指數再次低收。亞太區股市方面，日本股市未止跌，今日（5日）早段跌約200點，再次失守37000點，韓股則上揚。



【09:25】港股高開12點

恒指最新報17469點，高開12點，國指低開3點，報6130點，科指低開3點，報3479點。

阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.1%﹑京東（9618）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.5%﹑港交所（0388）高開0.9%。

資源股方面，中海油（0883）高開0.5%﹑江西銅（0358）平開﹑洛鉬（3993）平開。