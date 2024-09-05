滬深股市齊高收　港股最新跌66點｜持續更新

美國股市於周三（4日）暫時喘定，不過當地最新公布的7月份職位空缺數目不及預期，同時聯儲局最新公布的褐皮書指出，部份美國企業不再填補職位空缺，以及透過自然流失以減少職位數目，均促使市場人士對當地經濟前景的關注。美股三大指數走勢個別，其中道指升38點，納指及標普指數再次低收。亞太區股市方面，日本股市未止跌，今日（5日）早段跌約200點，再次失守37000點，韓股則上揚。



【15:08】滬深股市齊高收

內地股市高收，上證收市報2788點，升4點，深成收市報8249點，升23點，滬深300指數收市報3257點，升5點，創業板指數收市報1564點，升10點。

港股最新報17390點，跌66點。

【14:07】中石化跌逾6%

港股跌幅在午後擴大至逾百點，恒指最新報17348點，跌108點，國指跌62點，報6071點，科指跌15點，報3467點。

中石化（386）瀉6.3%，中石油（0857）跌4.1%。

收租股方面，領展（0823）升2.9%，九倉置業（1997）升1.9%。

【12:32】港股半日跌80點

港股半日跌80點，報17376點，國指跌53點，報6080點，科指跌14點，報3468點，成交額為452億元。

油股續下跌，中石化（0386）跌5.3%﹑中石油（0857）跌3.1%﹑中海油（0883）跌0.6%。

資源股向下，神華（1088）跌2%﹑中鋁（2600）跌1.7%﹑江西銅（0358）跌1.4%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.1%﹑友邦（1299）升1%，港交所（0388）跌0.7%。

地產股逆市上揚，長實（1113）升2.1%，恒地（0012）升1.9%﹑新世界（0017）升1.8%﹑新地（0016）升2.1%。

【11:16】港股轉跌40點

港股轉跌，恒指最新報17417點，跌40點，國指跌38點，報6095點，科指跌15點，報3467點。

中石化（0386）跌4.1%，中石油（0857）跌2.8%，中海油（0883）無升跌。

信義光能（0968）跌2.2%。

【09:25】港股高開12點

恒指最新報17469點，高開12點，國指低開3點，報6130點，科指低開3點，報3479點。

阿里（9988）高開0.3%，騰訊（0700）低開0.6%﹑美團（3690）平開﹑小米（1810）低開0.1%﹑京東（9618）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）平開﹑蔚來（9866）平開﹑小鵬（9868）高開1.7%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.6%﹑友邦（1299）高開0.5%﹑港交所（0388）高開0.9%。

資源股方面，中海油（0883）高開0.5%﹑江西銅（0358）平開﹑洛鉬（3993）平開。