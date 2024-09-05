大市成交如有突破　港交所最受惠｜許繹彬

根據數據顯示，美股自1928年以來，9月跌多升少，因而令市場上有「9月魔咒」或「9月效應」（September Effect）的說法，指9月是美股一年之中表現最差的月份，今年能否打破傳統？市場有待求證。但一向令投資者有不安感覺、有「恐慌指數」之稱的VIX指數，在本月突然急升至44.6%，回升至近22的水平，創下近期新高。



而美股在9月伊始確實開始有回調跡象，道指承本周美國8月ISM製造業採購經理指數（PMI）報47.2點，即使較7月份略為回升，但仍與市場預期有所差距，反映出目前製造業的經濟活動仍處於衰退之中，可能會為經濟減速帶來更大的壓力。在數據不理想下，隨即加重了市場對美國經濟衰退的憂慮，令美股踏入9月第一天的交易日，3大指數全面應聲下挫，股市受「9月魔咒」陰霾籠罩。一向大上大落、以科技股為主的納斯達克更是大跌超過3.2%。

美股市場會否中魔咒，仍待時間去判斷。但在9月開始時，壞消息好像接踵而來，先有美國老牌半導體公司英特爾（Intel），其品牌早在2000年時，氣勢可謂一時無兩，亦是自1999年起最早加入道瓊斯工業平均指數的科技公司。可是歲月不留人，Intel似不敵時代巨輪，不僅風頭早已被英偉達（Nvidia）蓋過，其業務虧損仍不斷增加，因此在上月已公布暫停派息並進行裁員。公司股價亦是道指成份股中表現最差，年內已累跌近60%，本周更傳出有機會被踢出道指。若屬實將進一步損害Intel聲譽，亦有可能令其他老牌科技股步其後塵。

料美股於9月大上大落

此外，全球炙手可熱、無人不知曉的晶片製造商英偉達（Nvidia）也傳出不利消息。美國司法部突向包括英偉達在內的公司發出傳票，因涉及反壟斷而進行調查，主要是關注英偉達是否阻礙買家改投其他供應商，以及對不使用其晶片的買家進行懲罰。兩則不利消息一出，兩隻不同年代的晶片代表在踏入9月均面臨同一遭遇，就是應聲下挫，英偉達更下跌近10%，亦是驅使科技股全線下滑的主要原因。至於未來美股的走向，儘管有聯儲局減息的利好消息支持，但是投資者在心理上通常會傾向相信不利的數據，因此美股在「9月魔咒」內好淡爭持，大上大落的情況可能會持續。

談回港股，上周五在人民幣匯率回升及國內A股上升的帶動下，令恒指成交突然急增，在過千億成交加持下，終於作出較為凌厲的反彈。在騰訊（0700）及港易所（0388）比翼齊飛的情況下，帶動恒指一度升穿18200的水平。可惜在突破18000點後，又再次出現無以為繼的苦況。在再無新消息刺激下，投資者的不安情緒再度充斥港股市場。踏進9月份，國內公布內房及製造業數據疲弱，導致中國A股指數回軟，而港股當然因此再慘遭滑鐵盧，在中港地產股及科技股領跌下，恒指只用短短三個交易日便已下跌532點，把八月份累升的644點差不多全部消耗。

期大市向18200點進發

筆者認為，港股在人民幣匯率反彈下，理應可令北水動力有所提升，上周五及本周開始時，的確持續出現過千億成交的良辰美景，加上在9月終有機會減息的情況下，相信恒指可作喘定，靜待消息作出突破。然而，港股已連續數月未有起色，令投資者失去耐性或投資意欲，偶遇反彈，更會出現沽貨離場的現象，反映出投資者信心不足。現唯有盼望恒指能穏守17300點，並在成交配合下向18200點推進；若願望實現，港交所定必受惠。

【財經專欄】股壇繹思．許繹彬｜耀才證券行政總裁及執行董事

專責集團的整體業務發展、營運及管理。曾任職多間證券行，擁有逾25年證券及期貨業經驗，及超過10年分行管理經驗。

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