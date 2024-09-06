廣東省政府來港發債　李家超︰強化港全球離岸人民幣業務樞紐地位

特區政府歡迎廣東省人民政府宣布將在香港發行離岸人民幣地方政府債券，並在香港聯合交易所上市。

廣東省人民政府將於本月發行不超過50億元離岸人民幣地方政府債券，發行期限為兩年期、三年期和五年期，其中兩年期債券募集資金用於廣州市南沙項目；三年期債券募集資金用於珠三角地區重大基礎設施項目；五年期債券則屬綠色債券。

行政長官李家超說：「中共二十屆三中全會提出鞏固提升香港國際金融中心地位，深化粵港澳大灣區合作。特區政府歡迎廣東省人民政府首次透過香港的融資平台發行人民幣債券，此次發債除了充分展示香港發行人民幣債務產品的巨大優勢，更進一步強化香港作為全球離岸人民幣業務樞紐的地位，有助穩慎紮實推進人民幣國際化，推動粵港澳大灣區更好發揮高質量發展動力源作用。在國家推動金融高水平開放的進程，香港必會繼續發揮好『超級聯繫人』和『超級增值人』的重要角色，積極作出貢獻。」

財政司司長陳茂波說：「我們歡迎廣東省人民政府首次在香港發行人民幣債券，進一步豐富香港市場的人民幣金融產品，充分發揮香港作為連接國際資金與內地優質項目金融需求的橋樑。此舉亦有助鼓勵內地企業和機構參與香港的債券市場，推廣香港作為債券中心的地位，並助力人民幣國際化。」