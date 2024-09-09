ATMXJ全線低開　港股跌182點　滙豐跌1.6%｜持續更新

美國股市於上周五（6日）當地新增非農業職位數目遜預期拖累低收，三大指數分別錄得1%至2.55%跌幅，其中反映科技股走勢的納指最傷。美股弱勢亦波及今日（9日）亞太區股市表現，日本股市早段瀉逾千點，韓國股市亦錄得超過1%跌幅。匯市方面，美元兌日圓升0.33%，兌歐元及英鎊則偏軟。商品市場方面，於亞洲交易時段早段，油價早段升逾1%，金價升0.06%。



【09:25】港股低開182點

恒指最新報17261點，低開182點，國指最新報6036點，低開68點，科指最新報3450點，低開36點。

阿里（9988）低開1.3%﹑騰訊（0700）低開0.9%﹑美團（3690）低開0.8%﹑小米（1810）低開1.3%﹑京東（9618）低開1.2%。

汽車股方面，理想汽車（2015）低開2%﹑小鵬（9868）平開﹑蔚來（9866）高開15%﹑比亞迪（1211）低開0.9%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.6%﹑友邦（1299）高開不足0.1%﹑港交所（0388）低開0.8%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1%﹑潤地（1109）低開1.8%。