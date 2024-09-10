銀色債券2024｜保底息4厘 每手1萬最多派100手 9.30開始申請
撰文：顧慧宇 許世豪
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金管局公布新一批銀色債券（第九批）2024詳情，債券發行額為500億元。政府會視乎認購反應，酌情將目標發行額上調至最多550億元；保證息率為4厘。一如之前，每手1萬元，年期3年，每半年派息1次，息率與本地通脹掛鈎。
銀色債券2024｜申請及發行日期
金管局指出，銀債申請日期為2024年9月30日上午9時至10月14日下午2時，預期會於2024年10月21日公布發行額、認購和分配結果，將於2024年10月23日正式發行。
銀色債券2024｜申請資格
銀色債券是政府為銀髮族而設的債券，每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鉤，保證息率為4厘。2025年或之前年滿60歲（即1965年或之前出生）及持有有效香港身份證的香港居民可以認購。
銀色債券2024｜銀行認購優惠
當中，滙豐、中銀會豁免認購、持有及贖回費用。
銀色債券2024｜配發機制
按銀債配發機制，會盡可能滿足小額投資者，每人配發上限為100萬元。若認購不多於500億元會全額滿足，而若認購超過500億，但低於550億元，則會酌情增發以滿足所有申請。而若認購超過550億元，則會以循環方法配發。
銀色債券2024｜利息
銀色債券2024每手1萬元，債券年期3年，每半年派息一次，息率與通脹掛鉤，保證息率為4厘。
今次對於有記者問及，第九批銀債較上一期保底息少一厘。金管局高層指，每年發債規模在預算案有5年滾動式發行計劃，3年期債息為2.5厘，按銀債4厘息而言仍有一定息差，故對今次銀債吸引力仍有信心，料今批銀債獲超額認購機會相當高。
上一批銀債保證息5厘 每人獲分配23手
2023年發行的第八批銀色債券供60歲以上的長者認購，發最多550億元；保證息率升至5厘，該批銀債共收到近逾32萬份有效申請，最多可獲分配23手。
值得一提，銀色債券不設第二市場，債券到期前只能向政府出售，並以原價加期間累計之利息贖回有關債券。
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