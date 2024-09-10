滬深高收　創業板指升不足1點　港股最新升83點｜持續更新

美國股市於周一（9日）出現大幅反彈，三大指數均錄得逾1.1%升幅，其中道指更一度收復41000點，收市報40829點，升484點。亞太區股市方面，日本股市今日（10日）早段先升後回，續企於36000點以上，韓股則輕微上揚。匯市方面，美元兌日圓﹑歐元及英鎊等多種主要貨幣上揚。商品市場方面，於亞洲交易時段紐約期油價格升0.12%，紐約期金價格升0.08%。



【15:22】內地股市高收

內地股市高收，上證收市報2744點，升7點，深成指數收市報8073點，升10點，滬深300指數升2點，報3195點，創業板指數收市報1539點，升不足1點。

港股方面，恒指最報17279點，升83點。

【14:26】港股維持數十點升幅

港股維持數十點升幅，恒指最新報17262點，升65點，國指升32點，報6035點，科指升20點，報3457點。

周大福（1929）升5%，金沙（1928）升3.7%。

【12:21】港股半日升47點

港股半日升47點，中午收市報17244點，國指升23點，報6026點，科指升2點，報3439點，成交額為624億元。

阿里（9988）今日起獲納入港股通名單，升4.7%，報82元。騰訊（0700）跌0.7%，美團（3690）升0.4%，小米（1810）跌0.6%，京東（9618）升1.1%。

汽車股方面，理想汽車（2015）升3.7%，蔚來（9866）升9.5%，小鵬（9868）升2.3%，比亞迪（1211）升0.3%。

金融股方面，滙豐（0005）升0.5%，港交所（0388）跌1.2%，友邦（1299）跌0.2%。

內房股方面，世茂（0813）遭剔出港股通，半日瀉25%，報0.45元。雅居樂（3383）跌12.5%，華南城（1668）跌14.3%，遠洋（3377）跌18.1%，龍湖（0960）跌3.7%。

【11:00】港股轉升55點

港股轉升，恒指最新報17252點，升55點，國指升28點，報6031點，科指升8點，報3445點。

阿里（9988）升4.2%，理想汽車（2015）升3.1%，周大福（1929）升2.5%，金沙（1928）升1.6%。

【09:52】港股轉跌4點

港股窄幅上落，恒指最新報17192點，跌4點，國指跌9點，報5993點，科指跌10點，報3426點。

阿里（9988）升3.3%，報80.9元。

藥明系表現疲弱，藥明康德（2359）跌6.4%，藥明生物（2269）跌4.1%。

蘋果公布新一系列iPhone產品，手機設備股今早表現偏軟，舜宇（2382）跌2.9%，瑞聲（2018）跌1.2%。

【09:25】港股高開8點

恒指最新報17205點，高開8點，國指最新報6002點，平開，科指最新報3448點，高開12點。

阿里（9988）獲納入港股通，高開2.2%，最新報80元﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）高開0.7%﹑小米（1810）平開﹑京東（9618）低開0.1%。

金融股方面，港交所（0388）低開0.3%﹑滙豐（0005）高開0.4%﹑友邦（1299）高開0.6%﹑平保（2318）低開0.7%。

汽車股方面，理想汽車（2015）高開2.1%﹑蔚來（9866）高開10.2%﹑小鵬（9868）高開1.9%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開1.3%﹑潤啤（0291）低開1.1%﹑蒙牛（2319）低開1.3%。

內房股方面，龍湖（0960）平開﹑潤地（1109）平開。