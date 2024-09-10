打風不停市｜港交所指99.9參與者　就惡劣天氣維持營運作準備

從今年9月23日起，掛8號風球或黑雨而停市的安排成為絕唱。港交所（0388）指出早前已就打風不停市完成測及市場演習環節後，佔證券市場份額超過99.9%的參與者及所有衍生產品市場的參與者，已提交申請表明於9月23日後惡劣天氣維持營運全面準備就緒。港交所又指出，目前尚有4間券商未為惡劣天氣日營運全面就緒。



港交所注意到有少數證券市場的交易所參與者及其結算參與者尚未爲惡劣天氣日維持營運全面準備就緒。這些交易所參與者及結算參與者佔證券市場份額少於0.1%。

港交所表示在實施惡劣天氣交易後，所有交易所參與者及結算參與者需在惡劣天氣交易日照常履行其日常營運規定（例如履行結算責任及監管申報等）。

4間券商尚未準備就緒

港交所指出部分交易所參與者及結算參與者已成為惡劣天氣交易支援措施的合資格交易所參與者及合資格結算參與者。這些合資格交易所參與者及合資格結算參與者將在惡劣天氣交易日獲豁免遵守若干規定和責任，但亦須遵守相關交易所或結算所於2024年7月15日發布的通告中所述的若干交易限制。

合資格交易所參與者及合資格結算參與者的名單，以及尚未爲惡劣天氣日維持運營全面準備就緒的參與者的名單將載列於網頁，以供投資者知悉。使用以下參與者的服務的客戶，應與該公司聯絡並了解其在惡劣天氣交易日提供的服務範圍。