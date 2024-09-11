潤電及李寧瀉逾6%　港股現跌245點　藥明藍籌孖寶反彈｜持續更新

美國投資者對當地經濟前景憂慮加深，拖累油價於周二（10日）下跌及道指低收92點，惟反映科技股走勢的納指則升141點，重上17000點。亞太區股市方面，日本股市今日（11日）早段跌逾200點，並且失守36000點，韓國股市亦偏軟。匯市方面，美元兌日圓險守142。商品市場方面，於亞洲交易時段油價回升，紐約期油重上66美元，紐約期金輕微上揚。



【13:30】港股維持逾200點跌幅

港股跌幅在午後維持逾200點跌幅，恒指最新報16988點，跌245點，國指跌88點，報5938點，科指跌29點，報3421點。

潤電（0836）及李寧（2331）均瀉6.5%，申洲（2313）跌5.4%，金沙（1928）跌4.3%。

藥明系反彈，藥明康德（2359）升4.5%，藥明生物（2269）升2.4%。

【12:26】港股半日跌241點

港股再次失守17000點，半日跌241點，中午收市報16992點，國指跌87點，報5938點，科指跌24點，報3425點，成交額為571億元。

三桶油全線向下，中海油（0883）及中石油（0857）同跌4.4%，中石化（0386）跌4.1%。

資源股亦受壓，神華（1088）跌3.3%，江西銅（0358）跌0.8%，洛鉬（3993）跌1.1%。

科技股方面，阿里（9988）跌1.2%﹑騰訊（0700）跌0.4%﹑美團（3690）跌不足0.1%，小米（1810）升0.6%﹑京東（9618）跌1.8%。

消費股方面，農夫山泉（9633）跌0.4%﹑潤啤（0291）跌1.1%﹑李寧（2331）跌6.5%﹑安踏（2020）跌2.9%。

內房股方面，龍湖（0960）跌4.2%﹑潤地（1109）跌0.8%﹑中海外（0688）跌1.3%。

金融股方面，滙豐（0005）跌2.3%﹑渣打（2888）跌2.1%﹑港交所（0388）跌1.3%。

【10:20】港股曾失守17000點

港股曾失守17000點，恒指跌213點，最新報17020點，國指跌80點，報5945點，科指跌14點，報3436點。

中石油（0857）跌5.8%，中海油（0883）跌5.3%，中石化（0386）跌5%。

潤電（0836）跌5.5%。

【09:25】港股低開182點

恒指最新報17051點，低開182點，國指低開70點，最新報5956點，科指最新報3416點，低開33點。

阿里（9988）低開不足0.1%﹑騰訊（0700）低開0.5%﹑美團（3690）低開1.9%﹑小米（1810）低開1.7%﹑京東（9618）低開1.5%。

汽車股方面，蔚來（9866）低0.8開%﹑小鵬（9868）高開2.1%﹑理想（2015）低開1.2%﹑比亞迪（1211）低開0.1%。

消費股方面，農夫山泉（9633）低開2%﹑蒙牛（2319）低開0.5%﹑潤啤（0291）低開0.7%。

內房股方面，龍湖（0960）低開1%﹑潤地（1109）低開1.6%﹑中海外（0688）低開0.9%﹑世茂（0813）低開1.1%。

金融股方面，滙豐（0005）低開1.6%，友邦（1299）低開0.2%。

藥明系方面，藥明生物（2269）低開1.1%，藥明康德（2359）高開0.5%。