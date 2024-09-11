獲稱「周杰倫概念股」　上市後曾炒高逾兩倍　巨星傳奇突暴瀉55%

華語樂壇天王周杰倫，睽違7年再度回到台北舉辦個人演唱會，不過有「周杰倫概念股」之稱的巨星傳奇 （6683） 卻不給力，今日﹙11日﹚早段曾暴瀉六成，一度觸發市調機制，現報4.2元，大跌55%，成交額6540萬元。

巨星傳奇去年7月中上市，發售價4.25元，公司集資淨額2.45億元，當時香港公開發售部分超額認購11.99倍，一手中籤率為30.02%。該股上市後，今年6月中見最高價13.16元，炒高逾兩倍。

控股股東背景 為周杰倫「重要夥伴」

巨星傳奇的控股股東及創辦人是周杰倫的母親葉惠美。公司的業務營運包括兩個分部，即新零售分部，公司主要開發及銷售健康管理產品及護膚品，及IP創造及營運分部。

據早前報道，巨星傳奇成立於2017年，周杰倫沒有參與巨星傳奇的營運，也沒有持股，而攤開4位控股股東背景，清一色都是周杰倫商業及生活中的重要夥伴，包括共同創辦人之一、周杰倫的母親葉惠美，以及周杰倫所屬經紀公司「杰威爾」負責人楊峻榮，兩人對巨星傳奇持股約27.6％，而公司另一創始人、執行董事馬心婷持股為27.6%，以及曾是杰威爾音樂的高層陳中持股為9.2%。4個人為一致行動人，合計持股約64.4%。

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